Officiel – Liverpool tient sa première recrue

Alors que le club s'apprête à une véritable révolution, Liverpool tient sa première recrue estivale : un milieu de terrain que les fans attendaient.

C'est un peu les montagnes russes à Liverpool ces dernières années. D'une saison à l'autre, les Reds se retrouvent à jouer le titre ou se battre pour être européen. Une fois n'est pas coutume, les hommes de Jürgen Klopp ont affronté un exercice particulièrement difficile et une révolution de palais s'impose pour inverser cette courbe et repartir de l'avant. L'effectif doit être remis à neuf et plusieurs cadres quittent le club cet été. À l'inverse, Liverpool vient d'officialiser sa première recrue.

Mac Allister, première recrue de Liverpool

On annonçait des départs en masse et cela n'a pas manqué à Anfield. Dans un milieu de terrain déjà pauvre en profondeur de banc, Liverpool va perdre Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain et James Milner, libres cet été. Une sacrée page de l'histoire du club qui se tourne. Et une nouvelle qui doit déjà s'ouvrir suffisamment vite pour ne pas laisser le club stagner. C'est à ce propos que les Reds viennent de présenter leur première recrue estivale, une cible que tous les supporters attendaient.

En poste à Brighton depuis 2019, Alexis Mac Allister connaît une fameuse accélération de carrière ces derniers mois. Après avoir soulevé la Coupe du monde avec l'Argentine en hiver, le milieu de terrain réalise son rêve de porter les couleurs d'un club du top en rejoignant Liverpool pour près de 65M. Un mariage annoncé depuis plusieurs mois déjà tant les deux parties sont faites pour s'entendre. L'Argentin signe à Anfield un contrat jusqu'en 2028 pour espérer relancer un nouveau cycle victorieux sur les bords de la Mersey.