OFFICIEL - L'Inter Milan confirme Antonio Conte dans ses fonctions

L'Inter Milan a officialisé la présence d'Antonio Conte sur le banc milanais la saison prochaine, malgré les tensions de ces dernières semaines.

Malgré les turbulences de ces dernières semaines, Antonio Conte et l' vont continuer à aller de l'avant ensemble. Après la longue rencontre entre l'entraîneur et le président Steven Zhang, ce mardi, le club a annoncé que le technicien italien sera encore l'entraîneur la saison prochaine.

"La rencontre d'aujourd'hui entre le Club et Antonio Conte a été constructive, au nom de la continuité et du partage de la stratégie. Avec elle, les fondations ont été établies pour poursuivre ensemble le projet".

Tout est bien qui finit bien entre Antonio Conte et sa direction. L'ancien entraîneur de la Turin n'avait pas hésité à remettre en cause la stratégie interne du club notamment sur le marché des transferts et sur le manque de soutien.

"Pour nous, ce fut une année très dure et difficile à tous points de vue, y compris personnel. Dès que cela a été possible, de nombreuses critiques ont été formulées. Je n'ai pas aimé ce qui était fait envers ces gars et parfois envers moi. Le travail des garçons n'a pas été reconnu, mon travail n'a pas été reconnu, j'ai trouvé très peu de protection du club. Zéro absolu."

Après des années difficiles, l'Inter Milan a décidé de jouer la carte de la stabilité et a donc confirmé Conte, qui a réussi à placer le club à la deuxième place de la et à être finaliste malheureux de la dernière contre le .