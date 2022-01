OFFICIEL : Le PSG prête Sergio Rico à Majorque

Troisième gardien du Paris Saint-Germain cette saison derrière Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico n'avait pas le moindre espoir d'avoir du temps de jeu cette année. Doublure de Keylor Navas les précédentes saisons et utilisé en Coupe où en cas d'absence de l'ancien portier du Real Madrid, Sergio Rico n'a pas joué la moindre minute cette saison avec le club de la capitale et a décidé de quitter le PSG afin de retrouver du temps de jeu.

C'était dans l'air du temps depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Sergio Rico va terminer la saison 2021-2022 en Espagne du côté du Real Majorque. Le portier espagnol va rejoindre le club évoluant en Liga dans la cadre d'un prêt jusqu'en juin 2022 avec une option d'achat. Le club de la capitale a confirmé la nouvelle ce vendredi en début d'après-midi.

L'article continue ci-dessous

"Le gardien de but espagnol est prêté au RCD Mallorca jusqu’au 30 juin 2022. Formé au Séville FC, Sergio Rico débute en Liga avec le club andalou en 2014. En cinq saisons, il cumule 170 apparitions pour 58 clean sheets, avant d’être prêté au Fulham FC, lors de la saison 2018-2019 (32 matches, 6 clean sheets). En 2019, l’international espagnol rejoint Paris où il dispute 24 rencontres, dont 14 sans encaisser le moindre but. Il remporte un championnat de France de Ligue 1, deux Coupes de France et une Coupe de la Ligue sous le maillot Rouge et Bleu", a indiqué le PSG.

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, Sergio Rico va tenter de se relancer et de jouer durant les six prochains mois du côté de Majorque. Nul ne sait ce qu'il adviendra ensuite de lui, si Majorque décidera de lever l'option d'achat, s'il reviendra à Paris pour repartir, où s'il restera une saison supplémentaire à Paris dans le rôle de doublure ou de troisième gardien en fonction de l'avenir de Keylor Navas dans la capitale française.