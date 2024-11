Officiel - Le PSG dos au mur avant Toulouse

Le Paris Saint-Germain reçoit Toulouse, ce vendredi soir, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1.

Le Parc des Princes servira de cadre au choc de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Toulouse FC, vendredi soir (21h) dans le cadre de la douzième journée. Mais à la veille de ce duel alléchant, le club francilien apportes quelques bonnes et mauvaises nouvelles à ses supporters.

Ramos, Kimpembe, Hernandez, Mendes, Dembélé…

Leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain (33 points) tentera de s’éloigner un peu plus de ses challengers avec la réception des Violets, ce vendredi soir. Pour réussir cette mission, le club francilien peut compter sur les retours de certains joueurs blessés, qui n’ont plus joué depuis des mois. Dans son communiqué médical, ce jeudi, le PSG annonce deux bonnes nouvelles. Blessé au tendon d’Achille depuis plus d’un an, Presnel Kimpembe, qui a repris les entraînements ces dernières semaines, fait son retour à l’entraînement collectif tout comme Gonçalo Ramos, qui était victime d’une blessure à la cheville le 16 août dernier.

« Presnel Kimpembe et Gonçalo Ramos s’entraînent avec le collectif », a indiqué le PSG. Malheureusement « touché par un syndrome viral, Lucas Hernandez reste au repos aujourd’hui ». Blessé avec la sélection portugaise lors de la trêve internationale, Nuno Mendes ne sera pas de la partie contre Toulouse tout comme Senny Mayulu, blessé lors d’un match de l’équipe de France U20. « Nuno Mendes restera en soins aujourd’hui après avoir subi une entorse à la cheville droite lors du match de l’équipe du Portugal en Croatie. Victime d’une lésion musculaire au mollet droit avec l’équipe de France U20, Senny Mayulu effectuera un travail en salle ces prochaines semaines », souligne la note.

Par ailleurs, aucune information n’a été donnée sur la situation d’Ousmane Dembélé, qui a déclaré forfait avec l’équipe de France pour les deux matchs de novembre. Mais on pouvait voir l’ancien Barcelonais sur les photos de la séance du mercredi sur les réseaux sociaux tout comme Donnarumma, qui n'avait pas joué le deuxième match de l'Italie contre la France (défaite 1-3) à San Siro.