PSG, des renforts importants en vue pour Luis Enrique

Luis Enrique est sur le point d’accueillir des renforts importants avec le PSG.

Samedi dernier, le Paris Saint-Germain s’est imposé contre Angers lors de la 11e journée de Ligue 1 (2-4). Une victoire qui a permis au club de la capitale (1er, 29 pts) de conforter sa place de leader en tête du classement. Mais elle n’a pas suffi à faire lever les doutes sur la forme paradoxale du PSG cette saison. Cependant, la trêve internationale démarre avec de bonnes nouvelles pour Luis Enrique qui pourra compter sur de nouveaux renforts dans les prochaines semaines.

Kimpembe, Ramos et Hernandez de retour, Luis Enrique aux anges

Vainqueur d’Angers samedi, le PSG poursuit son sans-faute en Ligue 1 avec ses 9 victoires et 2 nuls en 11 matchs. Un bilan qui contraste pourtant avec celui en Ligue des Champions où le club de la capitale n’a remporté qu’un seul de ses quatre matchs (1 nul et 2 défaites). Une forme paradoxale imputée au style de jeu de Luis Enrique, mais aussi en partie au nombre de blessés du Paris Saint-Germain. Des pépins qui ne permettent notamment pas à Luis Enrique de compter sur son attaquant titulaire, Gonçalo Ramos, blessé en début de saison, alors que le technicien espagnol ne compte pas sur Randal Kolo Muani.

Cependant, l’international portugais est désormais de retour à l’entrainement ce mardi d’après les informations rapportées par Onze Mondial. Outre Gonçalo Ramos, le PSG enregistre également le retour de Lucas Hernandez, victime d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche en mai dernier. Et un dernier retour qui va faire plaisir à Luis Enrique et aux supporters parisiens, c’est celui de Presnel Kimpembe. Le champion du monde 2018 avait été victime d'une rupture du tendon d'Achille en octobre 2022 et a subi des rechutes à plusieurs reprises. Après deux ans sans jouer, Presnel Kimpembe est déterminé à revenir en force. « Même si on me voit comme mort, je sais que je vais revenir », déclarait le défenseur français sur Canal+, dimanche. Logiquement épargné des joutes internationales, les trois joueurs vont s’entrainer avec l’Equipe Espoirs aux côtés de Matvey Safonov, Marco Asensio, Lucas Beraldo et Arnau Tenas, restés à Paris.