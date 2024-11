Italie - France : Un forfait inattendu confirmé, mauvaise nouvelle pour le PSG

Un joueur a déclaré forfait pour le choc entre l’Italie et la France, dimanche. Ce qui n’arrange pas les affaires du PSG.

L’Equipe de France défie l’Italie ce dimanche soir à l’occasion de la sixième journée de Ligue des Nations. Moins d’une heure avant le coup d’envoi, un joueur important a dû céder sa place en raison d’un malaise. Un forfait qui ne fait pas les affaires du Paris Saint-Germain.

Gianluigi Donnarumma forfait, alerte rouge pour le PSG

C’est avec un effectif remanié que les Bleus vont affronter la Squadra Azzurra ce dimanche. Un choix fort effectué par Didier Deschamps, déjà privé de plusieurs cadres lors de cette trêve internationale. En début de semaine, Wesley Fofana et Ousmane Dembélé ont dû déclarer forfait en raison des pépins physiques. Des absences qui s’ajoutent à celle d’Aurélien Tchouameni, blessé, et Kylian Mbappé, non convoqué. Et alors qu’Eduardo Camavinga, suspendu, ne jouera pas ce soir, c’est du côté italien qu’un nouveau forfait est intervenu.

Getty Images

Moins d’une heure avant le coup d’envoi du choc Italie – France à Milan, la presse transalpine a annoncé le forfait de Gianluigi Donnarumma. Le gardien du PSG souffrirait d’un virus intestinal ne tiendra pas sa place face aux Bleus. Une mauvaise nouvelle pour la Nazionale tout comme pour le PSG, à une semaine de la reprise et d’un duel contre Toulouse. Gianluigi Donnarumma a été remplacé dans le onze italien par le gardien de Tottenham, Guglielmo Vicario.

Les compos officielles du choc Italie – France

Italie : Vicario - Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni - Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Tonali, Dimarco - Barella – Retegui

France : Maignan - Koundé, Konaté, Saliba, Digne - Koné, Rabiot, Guendouzi - Nkunku - Kolo Muani, Thuram