Bleus : Ousmane Dembélé forfait, un retour inattendu acté par Deschamps

France vs Israël

Didier Deschamps a rappelé, lundi, un joueur inattendu pour pallier le forfait d’Ousmane Dembélé avec l’Equipe de France.

L’Equipe de France affronte respectivement Israel et l’Italie les 14 et 17 novembre prochains lors des 5e et 6e journées de Ligue des Nations. Des matchs pour lesquels Didier Deschamps ne pourra pas compter sur tous ses cadres. Ousmane Dembélé est le dernier à renoncer au rassemblement des Bleus pour ce mois de novembre. Dans la foulée de son forfait, l’ailier du PSG a été remplacé par un joueur inattendu qui fait son retour en sélection.

Didier Deschamps rappelle Kingsley Coman pour remplacer Ousmane Dembélé

Les mauvaises nouvelles s’enchainent pour Didier Deschamps. Plus tôt dans la journée, Wesley Fofana a dû déclarer forfait après avoir ressenti une douleur au genou. Un coup dur pour le sélectionneur français, déjà privé d’Aurélien Tchouameni qui ne fera pas son retour terrain avant début décembre. Après ces deux joueurs, un doute planait également sur la présence d’Ousmane Dembélé qui aurait ressenti une gêne à l’ischio lors du match entre le PSG et Angers, samedi (2-4) d’après RMC Sport. Des inquiétudes qui se sont ensuite confirmées puisque le média informe qu’Ousmane Dembélé est aussi forfait pour les prochains matchs de Ligue des Nations.

L'article continue ci-dessous

Cependant, il n’y aura pas un nouveau visage au regroupement des Bleus, privé encore une fois de Kylian Mbappé, snobé par Didier Deschamps pour ce mois. Pour pallier la blessure de Wesley Fofana, le sélectionneur de l’Equipe de France a fait appel à Benjamin Pavard (Inter Milan). Le champion du monde 2018 fait ainsi son retour après avoir été absent des trois dernières listes de Didier Deschamps. Quant à Ousmane Dembélé, il est remplacé par… Kingsley Coman. Tout comme Pavard, l’ailier du Bayern Munich n’avait pas été appelé lors des trois dernières listes et retrouve donc les Bleus pour la première fois depuis l’Euro 2024.