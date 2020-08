OFFICIEL – Le groupe Friedkin devient propriétaire de l'AS Roma

L'AS Roma vient d'être rachetée par le groupe Friedkin a annoncé le club italien sur Twitter.

L' change de propriétaire mais reste sous pavillon américain. Le groupe Froedkin a racheté aujourd'hui 86,6% des parts du club à son ancien propriétaire, James Palotta.

Et la société spécialement créée pour contrôler le club porte un nom qui fera plaisir aux Romains : Romulus and Remus Investments LLC.

« Nous sommes très heureux de rejoindre la famille de l'AS Roma. Nous serons très présents à Rome, une ville qui occupe une place spéciale dans nos cœurs. Nous reconnaissons que nous avons une équipe qui est une partie vitale de l'âme de Rome, et c'est une responsabilité que nous trouvons humble et que nous prendrons toujours très au sérieux » , a déclaré Dan Friedkin.

Le poste de PDG du club a été confiée à Guido Fienga, qui était déjà membre du comité directeur club et qui est bien évidemment ravi d'obtenir de poursuivre avec la Roma : « Je suis profondément honoré d'avoir eu la confiance de continuer mon travail à Rome et de commencer à exécuter un plan d'affaires qui, la première année, mettra en place les fondations pour fournir des résultats solides et durables sur et en dehors du terrain. »