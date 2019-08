Officiel - Le FC Nantes confirme le départ de Vahid Halilhodzic

L'entraîneur de 67 ans quitte les Canaris en raison des tensions avec sa direction. Patrick Collot et Cyril Moine assureront l'intérim.

Un dernier match et puis s'en va. Vahid Halilhodzic ne sera plus sur le banc du FC après la rencontre amicale de ce vendredi, contre le . Les Canaris ont confirmé son départ à une semaine de la reprise de la .

"Le Club regrette le départ du coach mais respecte sa volonté et lui souhaite une bonne continuation", indique le FC Nantes dans un communiqué. En effet, l'entraîneur de 67 ans aurait renoncé à poursuivre l'aventure nantaise en raison de ses désaccords avec Waldemar et Franck Kita, les deux principaux dirigeants du club.

Vahid Halilhodzic a souhaité mettre fin à son contrat qui le liait au FC Nantes. Cette décision prendra effet à l’issue du match de ce soir. https://t.co/HlGaApitcY — FC Nantes (@FCNantes) August 2, 2019

Pour le remplacer, le nom de Stéphane Ziani, entraîneur de la réserve, a été évoqué tout comme la possibilité d'un duo avec Luis Fernandez.

En attendant d'y voir plus clair, Patrick Collot et Cyril Moine vont assurer les entraînements et préparer l'équipe pour son premier match de la saison, contre le LOSC, le dimanche 11 août.