OFFICIEL : l'AS Monaco blinde le prometteur Eliot Matazo

Seulement âgé de 19 ans, Eliot Matazo enchaîne les matches avec l'AS Monaco ces derniers mois. Arrivé au centre de formation du club de la Principauté en 2018, le milieu de terrain réalisé des prestations remarquées, lui qui est d'ores et déjà convoqué avec les Espoirs de la Belgique. En pleine progression, le natif de Woluwe-Saint-Lambert a été prolongé ce jeudi.

En effet, l'AS Monaco, qui souhaite blinder sa jeune pépite, vient d'annoncer la prolongation de contrat d'Eliot Matazo pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2026. S'il fêtera ses 20 ans le 15 février prochain, le Belge compte déjà 32 matchs au plus haut niveau avec l'ASM, qui se félicite vivement d'être parvenu à un accord avec son jeune milieu de terrain.

"La prolongation d’Eliot est une grande satisfaction"

"Eliot a prouvé depuis ses débuts à l’échelon professionnel qu’il a les aptitudes nécessaires pour le haut niveau en affichant des compétences techniques et athlétiques mais aussi un excellent état d’esprit. Dans notre stratégie sportive, développer les talents formés par notre Academy et les amener vers l’équipe première, l’une des plus jeunes d’Europe, est un objectif pour lequel nous nous employons au quotidien. Nous sommes ravis qu’Eliot puisse continuer à franchir les étapes sous les couleurs de l’AS Monaco", s'est ainsi félicité Paul Mitchell, le Directeur sportif du club, rejoint par Oleg Petrov, le vice-président directeur général.

"Nous avons la volonté, au sein du Club, de promouvoir les talents de notre Academy. À ce titre, la prolongation d’Eliot est une grande satisfaction. Après s’être démarqué lors de sa formation, Eliot s’est rapidement adapté aux exigences du groupe professionnel et a montré sur le terrain de très bonnes choses. Nous sommes heureux qu’il s’inscrive dans le temps à l’AS Monaco", a ainsi complété le Russe. Eliot Matazo, lui, entend leur rendre cette confiance.

Matazo voit grand avec l'AS Monaco

"Je remercie le Club qui me témoigne une nouvelle fois sa confiance. Depuis mon arrivée à l’Academy en 2018, j’ai eu l’opportunité de m’affirmer et de progresser au sein du centre de formation de l’AS Monaco, reconnu pour avoir formé tant de grands joueurs. Voilà maintenant deux saisons que j’évolue au sein du groupe professionnel. J’y suis attaché et je compte bien continuer à m’impliquer pleinement pour gravir de nouveaux échelons sous le maillot rouge et blanc", a enfin expliqué le principal intéressé. Un joueur plein de promesses !