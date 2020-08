OFFICIEL – John Obi Mikel à Stoke City

Et de trois ! John Obi Mikel (33 ans) va connaître son troisième club en . Après (2006-2017) et un passage éclair à Middlesbrough en 2019, le milieu défensif nigérian s'est engagé avec , pensionnaire du Championship.

La saison dernière, Obi Mikel évoluait à Trabzonspor et avait quitté le club lors de la suspension du championnat en raison du coronavirus.

Signing #⃣4⃣



John Obi Mikel is Stoke City's fourth recruit of the summer.