OFFICIEL – Joe Hart à Tottenham

A 33 ans, Joe Hart vient de s'engager avec jusqu'en 2022. Le gardien anglais était libre de tout contrat depuis son départ de , club où il vient de passer une saison quasi-blanche : zéro match en , deux petits matches en et un seul en .

Chez les Spurs, Hugo Lloris étant le titulaire indiscutable, Joe Hart sera surtout en concurrence avec Paulo Gazzaniga, pour le poste de gardien n°2.

We are delighted to announce the signing of Joe Hart on a contract until 2022! 🙌 #THFC ⚪️ #COYS