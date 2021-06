OFFICIEL - Jean-Clair Todibo (Barça) transféré définitivement à Nice

Le défenseur central français, prêté à Nice par le FC Barcelone lors des six derniers mois, s'est engagé sur la durée en faveur du club azuréen.

Recruté en janvier 2019 par le FC Barcelone, Jean-Clair Todibo a depuis énormément voyagé et été prêté à plusieurs reprises. Le défenseur central formé à Toulouse a été prêté à Schalke 04, à Benfica et donc à l'OGC Nice la saison dernière. En l'absence de Dante en défense, le joueur 21 ans s'est avéré être une recrue très importante pour les Aiglons, constituant une paire très prometteuse aux côtés de William Saliba, prêté par Arsenal. Il était donc logique pour lui de rester au sein du club.

Désireux de poursuivre l'aventure, Jean-Clair Todibo a été entendu. Ce dimanche, l'OGC Nice a annoncé être parvenu à un accord pour son transfert définitif. Le club français a officialisé son transfert via un communiqué. "L’OGC Nice et le FC Barcelone se sont mis d’accord sur le transfert de Jean-Clair Todibo ! Après 6 mois de prêt, où il a convaincu tout le monde, Jean-Clair Todibo (21 ans) vient officiellement de s’engager en faveur des Aiglons, donnant un écho contractuel à ses ambitions".

L'opération dépasse les 8 millions d'euros

"Puissant, solide, joueur, le défenseur central a enchaîné 17 matchs, dont 15 en L1, en participant grandement à la stabilisation du bloc rouge et noir lors de la 2ème partie de l'exercice 2020-21. Arrivé avec de la « fraîcheur », selon son propre aveu, il s’est mis en évidence à chacune de ses sorties, tant sur le plan défensif qu’au niveau de la relance et du leadership", écrit le club du sud de la France, heureux de pouvoir s'appuyer sur un joueur d'avenir de cette qualité en défense.

Le montant de l'opération s'élève à 8,5 millions d'euros, mais plusieurs bonus ont été insérés dans le deal, ainsi qu'un pourcentage à la revente. Concernant le principal intéressé, le voir rester à Nice n'a rien d'une surprise, lui qui n'a jamais caché son souhait d'enfin se poser dans un endroit où il se sent bien.

"Je me sens épanoui dans ce groupe. J’avais envie d’être ici et ça s’est senti. Je me projette ici sur du long terme. Je sens un groupe cohérent. Je ne sais pas si c’est acté (pour la saison prochaine) mais c’est une ambition. C’est l’objectif que l’on s’est donné. En tout cas, c’est celui que je me suis donné. Du coup je l’espère fortement. Mes performances individuelles feront que je reste ici ou non", avait-il expliqué en mars dernier, quelques semaines seulement après son arrivée en prêt.