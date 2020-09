OFFICIEL – Gonzalo Higuain à l'Inter Miami

L'Inter Miami continue son recrutement cinq étoiles. Après le champion du monde 2018 Blaise Matuidi, la franchise de la , dont David Beckham est l'un des copropriétaires, vient d'annoncer la signature de Gonzalo Higuain. Il portera le numéro 9 et sera "designated player". Cela signifie qu'il ne sera pas soumis au plafond salarial imposé par la MLS.

L'Argentin, né à Brest le 10 décembre 1987 était libre de tout contrat depuis son départ de la cet été et il a signé avec le club américain jusqu'en 2022.

A 32 ans, Higuain va découvrir son septième club (après River Plate, le , le Napoli, la Juventus, l' et ) et son cinquième championnat.

Without further ado…



Welcome to Inter Miami, Gonzalo Higuaín! pic.twitter.com/tZ8uPkbqeq