OFFICIEL | Fabio Cannavaro nommé entraîneur de Benevento

Fabio Cannavaro va connaître sa première expérience d'entraîneur en Italie. Il vient d'être nommé à la tête de Benevento en Serie B.

Le Ballon d'or 2006 est de retour en Europe. Sans club depuis son départ du Guangzhou FC, le 28 septembre 2021 (soit presque un an), Fabio Cannavaro a été nommé officiellement, ce mercredi 21 septembre 2022, entraîneur de Benevento.

Agé de 49 ans, l'entraîneur italien succède à Fabio Caserta, démis de ses fonctions après un début de saison jugé non satisfaisant : Benevento occupe la 13e place (sur 20) avec 7 points.

Ce sera la première expérience de Cannavaro en tant qu'entraîneur en Italie puisqu'il a seulement entraîné en Chine et (Guanzhou FC et Tianjin Quanjian) et en Arabie Saoudite (Al-Nassr).

En raison de la trêve internationale, Cannavaro dirigera son premier match le dimanche 2 octobre. Benevento recevra Ascoli, onzième du championnat avec 8 points.