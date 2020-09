OFFICIEL - Diogo Jota débarque à Liverpool

Liverpool vient de se payer les services de l’attaquant portugais Diogo Jota.

Au lendemain de la signature de Thiago Alcantara, un autre renfort important arrive à . Les champions d’ ont enrôlé l’attaquant portugais de , Diogo Jota. Une recrue qui leur a coûté 49M€. La durée de l’engagement est de cinq ans. Il portera le maillot numéro 20.

« Je ne pouvais pas dire non à Liverpool »

Après avoir signé son contrat, Jota a exprimé son bonheur en rejoignant l’une des meilleures équipes d’Europe. « C'est juste un moment vraiment excitant pour moi et ma famille », a-t-il déclaré à Liverpoolfc.com. «Tout mon parcours depuis que je suis enfant et maintenant, rejoindre un club comme Liverpool - les champions du monde - est tout simplement incroyable. J’ai hâte de commencer. C'est l'une des meilleures équipes du monde - la meilleure du moment car ce sont des champions du monde. Quand vous regardez la , vous voyez toujours Liverpool comme l’une des plus grandes équipes du pays, il est donc impossible de dire non. J'espère que je pourrai devenir une bonne option pour Liverpool à l'avenir. »

Le joueur de 23 ans rejoint les Reds après trois saisons avec les Wolves – dont deux dans l'élite, où il a marqué 16 buts en 67 apparitions. Jota a également marqué neuf fois en 14 sorties en en 2019-20 et a ouvert son compteur de buts pour son pays lors du match de Ligue des Nations contre la , plutôt durant ce mois.

Jota est la troisième recrue des Merseysiders cet été après Thiago et aussi le défenseur grec Konstantinos Tsmikias. Au total, le club anglais a déboursé 93M€ dans les recrues.