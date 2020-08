OFFICIEL - David Silva rejoint la Real Sociedad

Le milieu espagnol a surpris son monde puisqu’il s’est engagé contre toute attente avec la Real Sociedad.

On l’a annoncé un peu partout en Europe. A Valence, à la ou encore un retour aux sources à Las Palmas. Finalement, David Silva a pris tout le monde à contrepied en rejoignant la . Le milieu offensif espagnol et le club basque n’ont jamais été cités ensemble et c’est pourtant à Anoeta que Silva va poursuivre sa carrière.

Dans un communiqué, la Real a annoncé la signature pour deux saisons du champion du monde et double champion d’Europe. En rejoignant le Pays Basque, David Silva aura la lourde tâche de faire oublier Martin Odegaard, qui a été rapatrié par le il y a quelques jours.