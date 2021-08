OFFICIEL - Dario Benedetto débarque à Elche

Poussé vers la sortie par l'OM, Benedetto rejoint Elche, club qui appartient à son agent et dont il possède quelques parts.

Lancé dans une course contre la montre pour se débarrasser de certains joueurs n'entrant pas dans les plans de Jorge Sampaoli, l'Olympique de Marseille a déjà trouvé un point de chute à Dario Benedetto. Plus vraiment en odeur de sainteté sur la Canebière, l'attaquant argentin va tenter de donner un nouvel élan à sa carrière en Liga.

Un temps annoncé du côté de Séville et du Real Betis, Benedetto va finalement s'arrêter avant l'Andalousie. Etant arrivé mercredi soir à Elche, l'Argentin s'est officiellement engagé ce jeudi avec le club espagnol pour un prêt d'une saison. Si la destination peut surprendre suite aux intérêts du Betis ou de Sao Paulo, l'ancien de Boca Juniors n'arrive pas en terres inconnues à Elche.

Le club, qui évolue en Liga depuis un an après s'être maintenu difficilement la saison dernière (17eme), appartient à Christian Bragarnik, l'agent de l'Argentin, qui lui-même possède quelques parts. C'est donc un peu comme si Benedetto venait à la maison, en rejoignant Elche.

Malgré tout, il ne sera pas là en vacances et tentera de retrouver ses talents de buteur qu'il a petit à petit perdu à Marseille. Après des débuts prometteurs pour sa première saison (11 buts en 26 matches de Ligue 1 dont 25 titularisations) et sa première expérience en Europe à 29 ans, il a petit à petit perdu la confiance de tout un club avec seulement 5 buts en 36 rencontres, au point de perdre sa place de titulaire et voir Milik débarquer sur la Canebière l'hiver dernier.