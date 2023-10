OFFICIEL, Christophe Galtier signe au Qatar

Dans les coulisses depuis, c’est désormais chose faite. Christophe Galtier retrouve du service, et entraînera désormais au Qatar.

Libéré par le Paris Saint-Germain cet été, Christophe Galtier vient de finir avec le chômage quelques mois plus tard. L’ancien coach de l’OGC Nice vient de signer en Qatar Stars League pour une nouvelle aventure dans le Golfe.

Galtier rejoint Al-Duhail SC

Comme l’a soulevé GOAL dans ses récentes publications, Christophe Galtier rejoint le Qatar pour une première aventure en tant qu’entraîneur. Après le départ de l’Argentin Hernan Crespo, Al-Duhail SC a jeté son dévolu sur l’ancien homme fort de la barre technique de l’AS Saint-Etienne. Dans un communiqué sur son site, ce jeudi 12 octobre 2023, le club qatari donne la nouvelle à ses supporters.

« Al Duhail Sports Club Management a achevé les procédures de contractualisation avec l’entraîneur français Christophe Galtier pour prendre en charge la gestion technique de l’équipe première, succédant ainsi à l’entraîneur argentin Hernan Crespo. Galtier, né en 1966, est considéré comme l’un des noms qui ont marqué les clubs français, puisqu’il a réussi à remporter le titre de la Coupe de la Ligue avec Saint-Etienne, le titre de la Ligue avec Lille, ainsi que le titre de la Coupe des Champions avec le Paris Saint-Germain », peut-on lire.

Approché par l’Olympique de Marseille ces derniers jours pour succéder à Marcelino, qui a démissionné, Christophe Galtier a évoqué le timing pour rejeter l’offre des Phocéens.

Au Qatar, Christophe Galtier quelques noms connus dans son nouvel effectif, où on retrouve Philippe Coutinho (ex-Liverpool et Barça), Ibrahima Diallo, frère d’Abdou, qui a rejoint Al-Arabi SC ou encore Isaac Lihadji, passé par l’OM et qu’il a connu au LOSC lors de la saison 2020-2021.

Actuellement, Al-Duhail est quatrième de la Qatar Stars League avec 10 points au compteur après cinq journées. En Ligue des champions de l’AFC, le club qatari est en quête de sa première victoire (1 défaite et 1 nul) après deux journées. Le technicien français sera sur le banc contre Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, le 24 octobre dans le cadre de la troisième journée.