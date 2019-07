OFFICIEL : Benjamin Lecomte quitte Montpellier pour Monaco !

L'AS Monaco a annoncé ce lundi l'arrivée du gardien international français Benjamin Lecomte.

C'est officiel : Benjamin Lecomte va poursuivre sa carrière à l'AS .

Le gardien international français a paraphé ce lundi un contrat de 5 ans en faveur du club de la Principauté. Auteur d'une excellente saison avec , il avait été l'un des gardiens de les plus en vue. Ce nouveau chapitre de sa carrière pourrait lui permettre de franchir un cap dans une écurie en quête de rebond.

"Nous sommes très heureux d’accueillir Benjamin Lecomte à l’AS Monaco", a expliqué Oleg Petrov, Vice-Président Directeur Général de l'ASM, dans un communiqué retranscrit sur le site officiel du club. "Par la qualité et la régularité de ses performances, Benjamin s’est imposé comme un élément majeur de la réussite de Montpellier ces deux dernières saisons. Son arrivée vient renforcer cette position de notre effectif".



"Je suis fier de m’engager avec l’AS Monaco, un grand club du Championnat de ", s'est de son côté enthousiasmé l'international français. "C’est un nouveau challenge dans ma carrière. J’arrive avec beaucoup de motivation et l’envie d’apporter le plus possible au groupe. J’espère que nous ferons tous ensemble une très bonne saison. J’ai maintenant hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers en stage et débuter cette nouvelle aventure".

En constante progression, Benjamin Lecomte avait intégré l'équipe de France il y a un an pour devenir numéro 3 en l'absence de Steve Mandanda.