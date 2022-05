OFFICIEL : Arteta prolonge son contrat à Arsenal jusqu'en 2025

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a signé un nouveau contrat, s'accordant avec le club pour prolonger son bail actuel jusqu'à la fin de la saison 2024/25. Mikel Arteta a pris la tête des Gunners à la fin de 2019 et a aidé le club à revenir dans la course pour terminer dans le top 4 de la Premier League et se qualifier pour la Ligue des champions.

"Nous devons jouer la Ligue des champions"

Arsenal a annoncé un double accord managérial vendredi matin, l'entraîneur de la séction féminine, Jonas Eidevall, ayant également accepté un nouveau contrat. L'Espagnol a manifesté sa joie de voir son contrat être prolongé au site internet du club d'Arsenal : "Je suis excité, reconnaissant et vraiment, vraiment heureux aujourd'hui".

"Quand j'ai parlé à Josh Kroenke, il voyait le club au même point et il voulait prendre le club de la manière dont je voulais le faire. Donc tout ce qu'il a dit, et ce que Stan Kroenke a dit quand j'étais avec eux, ils l'ont toujours fait. Nous voulons amener le club au niveau supérieur et rivaliser réellement avec les meilleures équipes. Pour ce faire, nous devons jouer la Ligue des champions", a ajouté l'Espagnol.

Arteta veut continuer à faire grandir Arsenal

"Nous devons être en mesure de faire évoluer l'équipe, d'améliorer nos joueurs, d'améliorer tous les départements, de générer encore plus de connexion avec nos fans, d'améliorer l'atmosphère à l'Emirates, d'être en mesure de recruter les meilleurs talents et les meilleures personnes pour ce club afin de conduire ce projet à ce niveau", a conclu Mikel Arteta.

L'Espagnol a été nommé par Arsenal le 22 décembre 2019 après le règne raté d'Unai Emery, prenant ainsi son premier poste dans l'encadrement supérieur. Bien que ce soit une décision risquée de la part des Gunners de confier leur rôle d'entraîneur principal à un nouveau venu, Arteta a largement impressionné sur le banc de touche de l'Emirates Stadium. Il a guidé Arsenal vers la victoire en FA Cup à la fin de la saison 2019-20, battant Chelsea pour remporter un trophée lors de la saison perturbée par le coronavirus.

Entre-temps, Arteta a mis Arsenal en lice pour se qualifier pour la Ligue des champions en 2022-23 - une compétition à laquelle ils n'ont pas participé depuis 2017. Arsenal est quatrième de la Premier League avec quatre matches à jouer, avec deux points d'avance sur son rival Tottenham. L'Espagnol a également réorganisé le vestiaire et la culture d'Arsenal, en permettant à des joueurs expérimentés comme Mesut Özil et Pierre-Emerick Aubameyang de partir, tout en promouvant de jeunes talents comme Bukayo Saka et Emile Smith Rowe dans des rôles majeurs.