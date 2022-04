Odegaard appelle Haaland à rejoindre Arsenal s'il choisit la Premier League

Erling Haaland devrait rejoindre Arsenal s'il souhaite rejoindre la Premier League cet été, estime Martin Odegaard, non sans un certain humour.

"S'il vient en Angleterre, il doit venir à Arsenal !"

Haaland est l'un des attaquants les plus courtisés dans le monde du football et a été lié à pratiquement tous les grands clubs européens, ce qui ne surprend pas son coéquipier international norvégien Odegaard, qui qualifie l'attaquant de "bête".

Manchester City a fait l'objet d'une attention particulière, et on rapporte qu'ils ont déjà conclu un accord. Cependant, Odegaard pense que si Haaland vient en Premier League, ce devrait être au nord de Londres.

S'adressant à Stadium Astro, Odegaard a déclaré : "Il [Haaland] est un drôle de type. Un bon ami à moi et un grand joueur.

"Nous verrons ce qu'il fera. Je ne sais pas - mais, s'il vient en Angleterre, il doit venir chez nous [Arsenal] bien sûr !

"Non, je ne sais pas ce qu'il va faire mais c'est un gars super. Pour être honnête, nous n'en avons pas trop parlé. Je sais qu'il y a tellement de gens qui essaient de lui demander et de lui dire quoi faire et je ne veux pas faire ça. Donc, nous devrons attendre et voir.

"C'est une bête. Il est fort, il est rapide, et je pense qu'il a tout. Donc, je pense qu'il peut jouer dans tous les championnats, dans tous les pays pour être honnête."

Quelle sera la prochaine destination de Haaland ?

Le FC Barcelone et le Real Madrid se sont montrés intéressés par la signature de Haaland cet été, tandis que les médias anglais affirment que Man City a signé un contrat de 500 000 £ par semaine avec lui.

Haaland aurait une clause libératoire qui se déclenchera cet été, ce qui signifie que les géants européens se battent pour signer un attaquant de classe mondiale pour un montant relativement inférieur à celui qu'ils s'attendraient à payer pour son talent.

Arsenal n'a pas été étroitement lié à un accord pour Haaland, bien qu'ils aient besoin d'un attaquant avec Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah en fin de contrat cet été.