Arsenal : Thomas Partey espéré avant la fin de la saison

L'international ghanéen Thomas Partey a laissé entendre qu'il pourrait faire son retour dans l'équipe d'Arsenal avant la fin de la saison. Le Black Star de 28 ans s'est blessé lors de la défaite 3-0 d'Arsenal contre Crystal Palace au stade de Selhurst Park le 4 avril dernier.

Arteta regrette son soldat

Il a manqué la défaite 2-1 contre Brighton à l'Emirates Stadium, la défaite 1-0 en déplacement contre Southampton, la victoire 4-2 contre Chelsea à Stamford Bridge, la victoire 3-1 contre Manchester United à domicile, et la victoire 2-1 en déplacement contre West Ham United. En son absence, Arsenal s'est appuyé sur l'international égyptien Mohamed Elneny, qui a débuté avec brio les trois derniers matchs où les Gunners ont enregistré des victoires.

Alors que le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, a écarté le joueur pour le reste de la saison, il semble possible que Partey rechausse les crampons avant l'été. Avant le déplacement d'Arsenal pour affronter West Ham, Arteta a admis que l'absence de Partey affectait ses plans pour l'équipe. "Les statistiques sont là et elles sont indiscutables", a déclaré Arteta au Daily Mail. "Le taux de victoire lorsque Thomas est là est plus élevé. Avec la qualité qu'il apporte et l'expérience qu'il apporte", a ensuite ajouté le technicien espagnol.

Face à Leeds pour confirmer

Arsenal, qui occupe actuellement la quatrième place du classement des 20 équipes avec 63 points en 34 matches, affrontera Leeds United à l'Emirates Stadium dimanche.