Officiel - Arda Turan revient à Galatasaray

Devenu indésirable à Barcelone, Arda Turan fait son retour à Galatasaray, presque dix ans après avoir quitté son club formateur.

Il y a des joueurs qui marquent un club et d’autres qui sont considérés comme des flops. Au , Arda Turan rentrera dans la seconde liste au même titre que des Christophe Dugarry et autres Quaresma. Débarqué en 2015 contre 35 millions d’euros, le Turc n’aura jamais réussi à s’imposer dans le club catalan (55 matches) et avait même dû se faire prêter à l’ ces deux dernières saisons afin de relancer une carrière en pente descendante. Le bilan est mitigé avec notamment des frasques extra-sportives mais l’homme aux 100 sélections est désormais libre. Et à 33 ans, Arda Turan a choisi de boucler la boucle puisqu’il s’est engagé pour une saison avec son club formateur qu’est avec qui il a été champion de en 2007-2008. Le club stambouliote l’a officialisé il y a quelques minutes. "Nous souhaitons la bienvenue à Arda Turan, nous lui souhaitons plein de succès dans ce nouveau chapitre en jaune et rouge."