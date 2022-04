OFFICIEL : Araujo va prolonger de 3 ans au FC Barcelone

Ronald Araujo a accepté de signer un nouveau contrat au FC Barcelone, le liant au club jusqu'en 2026. Le club catalan cherchait depuis un certain temps à faire signer un nouveau contrat au défenseur central, dont le contrat précédent expirait en juin 2023.

Une clause libératoire d'un milliard d'euros

L'incertitude autour de son avenir a donné lieu à des rumeurs le liant à Liverpool, Chelsea et Manchester United, mais l'international uruguayen a choisi de rester au Camp Nou. Le joueur de 23 ans passera trois années supplémentaires chez les Blaugrana. L'accord comprend également une importante clause libératoire, fixée à pas moins d'un milliard d'euros.

"Le FC Barcelona et le joueur Ronald Araujo sont parvenus à un accord pour renouveler son contrat jusqu'au 30 juin 2026. La clause de rachat stipulée est fixée à 1 milliard d'euros", a annoncé le club. "La signature du nouveau contrat aura lieu le vendredi 29 avril à 13h30 sur le terrain du Camp Nou", a ensuite précisé le club catalan dans son communiqué.

Sa prolongation était une priorité pour le club

Araujo avait rejoint le FC Barcelone en provenance du club uruguayen de Boston River en 2018 et a fait ses débuts en équipe nationale en octobre 2019. Depuis, il a fait 78 apparitions avec le club, dont la moitié au cours de la saison 2021-22. En raison de ses performances au cœur de la défense, Xavi a exhorté le club à faire d'une prolongation de contrat pour Araujo l'une de ses principales priorités cette saison. Cependant, les négociations ont traîné en longueur et le Barça a risqué de perdre le défenseur. Mais, comme GOAL l'a rapporté au début du mois d'avril, les deux parties ont progressé dans les négociations et son représentant, Edmundo Kabchi, a confirmé qu'Araujo allait engager son avenir au club.