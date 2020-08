OFFICIEL - Après Coquelin, Villarreal annonce la signature de Dani Parejo

Villarreal fait coup double. Le club de Madrid recrute Parejo renforcer leur milieu de terrain, profitant des problèmes économiques de Valence.

a annoncé ce mercredi les signatures de Francis Coquelin et Dani Parejo. Les milieux de terrain arrivent de Valence, qui a été obligé de trouver un débouché pour atténuer les problèmes économiques importants qui ont été générés en raison de de l'absence de qualification pour une compétition européenne pour la saison prochaine.

Le milieu de terrain madrilène termine brusquement près d'une décennie à Mestalla au cours de laquelle il a vécu de bons et de mauvais moments mais où il a toujours montré un beau visage et montré sa qualité sur le terrain qui a abouti au triomphe de la Copa del Rey en 2019 en tant que capitaine. Maintenant, il signe avec Villarreal pour les trois prochaines saisons. Valence a accepté de le laisser partir gratuitement pour économiser de l'argent sur son salaire, réduire sa dette, et pourrait recevoir à l'avenir jusqu'à trois millions de Villarreal, au maximum s'il remplit une série d'objectifs.

Valence lui a dédié quelques mots d'adieu sur son site officiel: " Le Valencia CF, qui vous souhaite la meilleure des chances dans la suite de votre carrière professionnelle, tient à le remercier pour tout votre engagement et votre dévouement au cours de votre longue période avec notre maillot. Pendant ses neuf saisons en tant que joueur valencien, Parejo a participé à un total de 383 matchs officiels et a contribué à la conquête d'un titre de Copa del Rey".

De son côté, le joueur français signe avec le sous marin jaune jusqu'en 2024 et le club paie environ 10 millions à Valence pour sa signature. Coquelin met fin à près de trois ans à Mestalla, où il est arrivé en provenance d' en janvier 2018 et a réussi à conquérir la Copa del Rey l'année dernière en ayant un rôle très important en finale contre Barcelone.

Avec la sentinelle française, Unai Emery enregistre sa deuxième signature de la journée et après avoir annoncé dans les dernières heures le transfert de Takefusa Kubo en provenance du . L'ancien technicien d'Arsenal commence à construire un projet avec des joueurs déjà habitués à jouer en pour être à la lutte pour se qualifier en dès la saison prochaine .

Comme Goal l'a rapporté, Valence a déclaré à Coquelin, Parejo et également à Kondogbia il y a des semaines qu'ils chercheraient à les vendre pour libérer une partie de la masse salariale qu'ils occupent et essayer de collecter des fonds pour compenser les pertes économiques du club espagnol en raison de l'absence de compétition européenne la saison prochaine. En réalité, la vague de départ pourrait également inclure le défenseur central, Gabriel Paulista.