OFFICIEL - Angel Di Maria rempile au PSG

L’ailier argentin Angel Di Maria vient de parapher une prolongation de contrat avec le PSG.

Comme pressenti depuis hier, Angel Di Maria a lié son futur à celui du PSG. En fin de contrat cet été, El Fideo a paraphé un nouveau bail d’un an, avec option pour une année supplémentaire. L’officialisation du deal est intervenue vendredi soir.

C’est une belle preuve de confiance envers un élément qui n’est pourtant plus très jeune. L’ancien mancunien a 33 ans. Il aurait pu s’attendre à connaitre le même sort que Thiago Silva et Edison Cavani, qui ont été libérés l’année dernière.

Cette nouvelle doit bien sûr ravir l’intéressé. Di Maria a toujours répété que son désir est de continuer avec Paris. Il a même exprimé son souhait de terminer sa carrière européenne dans la capitale française, avant de rentrer dans son pays.

À Paris, Di Maria fait partie des meubles

Di Maria fait partie des cadres du PSG depuis son arrivée au club en 2015. En Ligue 1, il a délivré plus de passes décisives que n’importe quel autre joueur lors des cinq dernières années (46). Dans l’histoire du club, il n’y a que Safet Susic qui compte plus d’assists.

Et il a aussi créé 311 opportunités de but. Il n’y a que deux joueurs qui ont fait mieux dans le championnat français. Enfin, l’international albiceleste est également le huitième meilleur buteur (87 réalisations) de l’histoire des Rouge et Bleu.

Le dossier Di Maria étant clos, la direction parisienne maintenant se concentrer sur les cas Kylian Mbappé et Neymar. Le duo offensif est aussi pressenti pour continuer avec les champions de France.