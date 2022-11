Offensive médiatique contre Benzema, Micoud s'indigne !

L’Equipe laisse entendre que les joueurs de l’équipe de France ont vécu comme un soulagement la blessure de Karim Benzema. Et Johann Micoud s'indigne

D'après une indiscrétion signée du journal L'Equipe, le groupe paraît plus libéré depuis que l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema a quitté la sélection sur blessure.

Le journal indique en effet que seul son ami Marcus Thuram était venu en personne prendre de ses nouvelles avant son départ de Doha pour Madrid.

Depuis, l'ambiance serait meilleure, notamment pour les nouveaux venus en sélection qui se seraient sentis intimidés par la présence de la star madrilène.

Un situation lunaire pour Johann Micoud, qui affirme que la présence de Benzema n'a jamais été néfaste pour l'atmosphère en équipe de France.

🥶 Micoud qui termine le plateau concernant l'ambiance sans Benzema en EDF :pic.twitter.com/u0BPPiZKJo — Real Madrid French (@RMFrench_) November 27, 2022

"A la Ligue des Nations, j'ai vu Mbappé qui n'était pas heureux, j'ai vu Griezmann qui n'étairt pas heureux, mais ne je n'ai pas l'impression que l'équipe de France n'avait pas le sourire. Surtout quand Benzema les a sortis en demies et en finale de la mouise dans laquelle ils étaient. C'est assez marrant d'entendre cette musique qui arrive depuis deux-trois jours, alors que tout le monde est heureux ensemble, tout se passe très bien en équipe de France, et comme par hasard on en arrive encore une fois à ça... C'est incroyable, on est bien en France, mois je vous le dis... le sport, le foot, a passion" a ainsi tonné l'ancien international français dans l'Equipe du soir.