NXGN - Lucas Gourna-Douath (ASSE), 17 ans et déjà tout d'un grand

Révélation de la saison à Sainté et capitaine de la génération 2003 en Équipe de France, Lucas Gourna-Douath est la prochaine pépite made in ASSE.

Crise financière oblige, les clubs français sont dans l'obligation de vendre leurs jeunes pépites pour continuer à exister. Dans l'Hexagone, une équipe illustre parfaitement ce fléau : l'AS Saint-Etienne, club historique aux 10 titres de Champion de France, qui peine à retrouver son statut d'antan. Ces dernières années, le club a fait le choix de tout miser ou presque sur la formation. Après Kurt Zouma, transféré à Chelsea en 2014, ou plus récemment Wesley Fofana (Leicester) et William Saliba (Arsenal, prêté à Nice), qui ont eux aussi succombé aux sirènes de la Premier League, d'autres ventes XXL pourraient suivre tant l'ASSE s'appuie sur une pépinière de talents.

L'ASSE tient sa nouvelle pépite

Parmi eux, un certain Lucas Gourna-Douath, 17 ans et déjà tout d'un grand, courtisé par les meilleurs clubs européens. En effet, alors que l'on s'attendait à ce qu' Adil Aouchiche, 22ème au NxGn 2021, soit le jeune à suivre cette saison à Saint-Etienne, tous les regards sont finalement tournés vers un autre milieu de terrain, encore trop jeune pour passer son permis... Lancé dans le grand bain par Claude Puel, entraîneur réputé pour puiser dans le vivier de la formation, Lucas Gourna-Douath fait figure de rayon de soleil au sein d'une équipe juvénile : l'ASSE est sixième au classement des clubs européens qui offrent le plus de temps de jeu aux joueurs de moins de 21 ans cette saison (18,6%).





Comparé à un certain Paul Pogba, pour ses qualités comme son parcours (lui aussi a été pré-formé à Torcy), le natif de Villeneuve-Saint-Georges impressionne et s'est même imposé comme un élément important chez les Verts. Depuis le début de l'exercice 2020-21, Lucas Gourna-Douath a déjà disputé pas moins de 25 rencontres en championnat, apportant solidité dans les duels, lecture du jeu, relances propres et maturité. Au-delà de son rayonnement dans l'entrejeu, c'est avant tout son attitude qui dénote. Sur le terrain comme en dehors, il donne de la voix, recadre ses partenaires. Bref, il s'impose. "C’est un garçon très organisé. Il a une certaine maturité au sujet de tout ce qui gravite autour de sa profession. Il est très consciencieux. Il fait attention à son hygiène de vie, à ce qu’il fait sur et en dehors du terrain, à ses relations", précise son entourage pour Foot Mercato .

Des déclarations abondées par Tarik Draoui, son entraîneur en U13 à l’US Sénart-Moissy, pour le média 20 minutes : "Il avait à peine 11 ans et il était déjà persuadé de devenir footballeur professionnel. C’était fou, il maîtrisait tous les rouages du monde du foot. Il savait repérer les recruteurs présents aux matchs et il s’imposait une hygiène de vie de pro" . Bien que cadet du groupe professionnel, c'est lui qui se charge de faire chavirer le vestiaire en chantant pour fêter les victoires, devant des partenaires déjà tombés sous son charme. Déjà en avril 2020, son ancien partenaire Yann M'Vila, aujourd'hui à l'Olympiakos, ne tarissait pas d'éloges à son sujet sur Instagram. "Le meilleur jeune de Sainté là ? Lucas Gourna-Douath, le six qui s’entraîne avec nous. Il va sûrement bientôt jouer", avait prédit le Français, visionnaire.

Le PSG s'en souvient encore...

À bonne école, le joueur de 17 ans dispose déjà d'un match référence. Et non des moindres : celui face au PSG (1-1). Le 6 janvier, le froid glacial du Forez ne l'a pas empêché de prendre feu. Opposé à ce qui se fait de mieux en France, Lucas Gourna-Douath avait rayonné. "Pourquoi dites-vous le petit Lucas ? Il progresse (...) Ça fait partie de nos gènes de faire monter des jeunes joueurs en leur permettant d’emmagasiner de l’expérience. Ça sera le futur de l’ASSE", s'était ainsi félicité son entraîneur Claude Puel.







"On a tous adoré son match qui était de haut niveau. C’est surprenant de voir un gamin qui apprend aussi vite et qui parle déjà autant à ses coéquipiers, tout en étant très humble. Je lui ai dit après le match : 'J’ai l’impression que ça fait cinq ans que tu joues en Ligue 1'. Il trouve des fautes, il a du vice" , s'était pour sa part emballé le gardien Jessy Moulin, sous le choc. Destiné à un avenir chez les Bleus ? Déjà capitaine de la génération 2003 en Équipe de France, son chemin est tout tracé.