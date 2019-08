NxGn - Dijon : Rayan Philippe, l’été de tous les espoirs

Le jeune attaquant du DFCO vient de connaître sa première apparition en L1 et sa première convocation en Équipe de France U20. Une ascension express.

Remarqué en préparation avec deux passes décisives, Rayan Philippe a su convaincre Stéphane Jobard, l’entraîneur de , de lui offrir sa chance en . D’abord convoqué pour la première fois face à Saint-Étienne début août, l’avant-centre de 18 ans a disputé ses premières minutes en professionnel contre , le week-end dernier.

"Je ne suis pas étonné de le voir à ce niveau"

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’attaquant né en 2000 vient de recevoir sa première convocation en Équipe de U20, par Lionel Rouxel. Son ancien entraîneur à Menton, Patrick Calzoni, n’est pas étonné par ces étapes rapidement franchies. "Je ne suis pas étonné de le voir à ce niveau. Rayan ne se pose pas trop de question : il se fait plaisir et ne se met pas de pression. Cependant, il doit déjà franchir ce pallier à Dijon, il n’a que 18 ans."



Celui qui l’a eu sous ses ordres en U13 se souvient également d’un jeune qui ne laissait pas indifférent dans sa catégorie d’âge, sur le terrain. "Athlétiquement, il était un ton au-dessus des autres, il était très rapide avec un certain sens du but. Techniquement, on voyait qu’il avait quelque chose en plus. il aime prendre des risques." Ses longs cheveux lui rappellent par ailleurs un illustre numéro 9 passé par le PSG. « Son apparence physique m’a fait penser à Zlatan (Ibrahimovic) mais bien sûr il ne faut pas s’enflammer."



Le technicien mentionnais regrette au passage que les principaux clubs de la région n’aient pas tenté le coup avec lui. "Nice avait un oeil sur lui mais ça n’est pas allé plus loin. J’ai été surpris de ne pas le voir là-bas ou à vu son potentiel en jeune."

Déjà observé par une grosse écurie européenne

Alors qu’il ne lui reste que quelques mois de contrat stagiaire et que des discussions sont en cours pour prolonger l’aventure, Dijon espère obtenir la signature de son premier contrat professionnel dans les prochaines semaines. Observé par une grosse écurie européenne lors de ses premiers pas en le week end dernier face à Bordeaux, Rayan Philippe veut en priorité compter dans la saison dijonnaise et goûter de nouveau très rapidement à la Ligue 1. Dès samedi sur la pelouse d’Angers ?