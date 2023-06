Nouveau rebondissement au PSG, Thierry Henry ne veut pas du rôle d’adjoint

Contacté par Julian Nagelsmann, la légende française ne serait pas très emballée à l’idée de seconder l’Allemand au PSG.

Le projet visant à introniser Nagelsmann et Thierry Henry sur le banc du PSG a-t-il été tué dans l’œuf ? Alors que des échos de toutes parts ont laissé entendre que le jeune entraineur allemand et l’ancienne star du football français allaient débarquer au Parc des Princes, il semblerait que cette hypothèse est encore très loin de devenir réalité.

Henry ne veut plus rester dans l’ombre

Nagelsmann, qui est en discussions avec le board parisien, est bien en contacts avec Henry. Il lui a proposé le rôle d’assistant, avec l’idée que ce dernier se charge principalement du management des hommes. L’ancien entraineur du Bayern reconnait avoir des limites dans ce domaine et c’est pourquoi il a contacté la légende des Gunners.

Henry ne lui a cependant pas dit oui. Selon une information du Parisien, le consultant de Prime Vidéo n’est pas très chaud pour occuper ce rôle pour deux raisons. La première, c’est qu’il veut rester vivre en Angleterre et demeurer ainsi proche de sa famille. Le champion du monde 98 prend très au sérieux son rôle de père et c’est d’ailleurs le motif pour lequel il avait écourté sa mission dans son ancien club de Montréal Impact.

La deuxième raison pour laquelle Henry serait réticent à l’idée d’accompagner Nagelsmann c’est qu’il n’est pas très motivé à l’idée d’occuper une nouvelle fois le rôle de second. Il a déjà été suffisamment dans l’ombre durant sa collaboration avec le sélectionneur belge Roberto Martinez et aujourd’hui il voudrait pouvoir de nouveau voler de ses propres ailes. C’est-à-dire être l’entraineur principal d’un club et ou d’une sélection d’envergure.

Le ticket Nagelsmann – Henry pour coacher les champions de France est à coup sûr séduisant sur le papier. Mais, pour l’instant, il reste difficile à mettre en place. Des obstacles sont encore à surmonter et non des moindres.