Le nouveau plan du Brésil pour recruter Carlo Ancelotti

Sauf licenciement de la part du Real Madrid, le Brésil va devoir patienter jusqu'en 2024 avant de pouvoir recruter Carlo Ancelotti.

Depuis le départ Tite en décembre 2022, après l'élimination du Brésil en quart de finale de la Coupe du monde, la Fédération brésilienne de football (CBF) cherche un nouveau sélectionneur.

Ancelotti veut aller au bout de son contrat avec le Real Madrid

Ednaldo Rodrigues, le président de la CFB a fait savoir que son objectif prioritaire était le recrutement de Carlo Ancelotti. Le hic, c'est que l'entraîneur italien est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'au 30 juin 2024 et qu'il a bien l'intention de l'honorer. Le championnat d'Espagne vient d'ailleurs de se terminer et Carlo Ancelotti a fait savoir qu'il entraînera bel et bien le club madrilène lors de la saison 2023-2024.

Malgré cette annonce, Ednaldo Rodrigues espère toujours convaincre Carlo Ancelotti de devenir le prochain sélectionneur du Brésil. Si l'entraîneur italien n'est pas disponible dès cet été, la CBF est prête à patienter jusqu'à juin 2024 pour le recruter, comme le rapporte GOAL España.

Ancelotti sélectionneur du Brésil à partir de 2024 ?

L'objectif du Brésil est que Carlo Ancelotti soit son sélectionneur pour la Coupe du monde 2026 (du 11 juin au 19 juillet) qui se déroulera au Canada, aux Etats-Unis d'Amérique et au Mexique.

Sachant qu'il y a une Copa América en 2024 (de juin à juillet aux Etats-Unis d'Amérique), le Brésil va devoir aller jusqu'à cette compétition avec un sélectionneur intérimaire. C'est le cas pour le moment puisque Ramon Menezes a été nommé sélectionneur intérimaire après le départ de Tite et a déjà dirigé un match contre le Maroc en mars 2023 et récidivera en juin (contre la Guinée, le 17, puis contre le Sénégal, le 20).

La décision de Carlo Ancelotti de rester au Real Madrid plonge le Brésil dans une situation étrange. Le seul moyen que le célèbre coach italien débarque avant l'été 2024 soit qu'il se fasse limoger par son club au cours de la saison prochaine.

La CBF va donc regarder avec attention les résultats du Real Madrid en souhaitant de tout cœur que son sélectionneur tant attendu se loupe avec son club…