Nottingham Forest – Liverpool (1-0) les statistiques qui illustrent le mauvais début de saison des Reds

Liverpool s'est incliné à Nottingham et réalisé un mauvais début de championnat, ce que prouvent les chiffres.

On pensait que Liverpool avait enfin lancé sa saison en battant coup sur coup à Anfield Manchester City puis West Ham.

Liverpool rechute

Mais ce samedi 22 octobre 2022, les hommes de Jürgen Klopp sont retombés dans leurs travers en s'inclinant 1-0 sur la pelouse de Nottingham Forest lors de la 13e journée de Premier League.

Promu en Premier League, Forest l'a emporté 1-0 grâce à un but de Taiwo Awoniyi à la 55e minute. Liverpool a pourtant dominé le match mais s'est heurté au portier de Forest, Dean Henderson, auteur d'une prestation exceptionnelle et qui a multiplié les arrêts.

Après ce revers, Liverpool (7e avec 16 points) pointe à sept longueurs du podium et accuse quatre points de retard sur la quatrième place (occupée par Chelsea) dernière strapontin pour la Ligue des champions.

Une série noire qui fait date

Les Reds réalisent donc un mauvais début de saison et deux chiffres en sont la preuve. Liverpool ne s'est imposé lors de ses cinq derniers déplacements, ce qui ne lui était plus arrivé depuis la saison 2006-2007 ! A l'époque, le coach de Liverpool était Rafael Benitez et l'Espagnol avait même connu sept matches sans victoire loin d'Anfield.

Autre chiffre accablant pour Liverpool, le club a déjà enregistré 3 défaites cette saison en 11 matches disputés. C'est une défaite de plus que sur l'ensemble de la saison 2021-2022 (2 défaites en 38 matches).

Si les Reds vont tenter de se ressaisir, le calendrier qui attend Jürgen Klopp et ses joueurs est démentiel : l'Ajax (extérieur, Ligue des champions, 26 octobre), Leeds (domicile, Premier League, 29 octobre), Naples (domicile, Ligue des champions, 1er novembre), Tottenham (extérieur, Premier League, 6 novembre), Derby County (domicile, League Cup, 9 novembre), Southampton (domicile, Premier League, 12 novembre).