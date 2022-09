Les notes de France-Danemark : Saliba et Camavinga en difficulté, Giroud inoffensif

La France s'est inclinée 2-0 au Danemark en Ligue des nations. Découvrez les notes des Bleus attribuées par la rédaction de GOAL.

Alphonse Areola : 5/10

Titularisé en l'absence de Maignan, l'ancien parisien a été mis à contribution et ne peut rien à l'ouverture du score danoise (34e). Certainement masqué au départ du ballon, il ne peut que détourner la frappe d'Olsen sur le second (39e). Sans lui, le score aurait pu être bien plus large (37e) mais il ne dégage pas non plus une grande sérénité dans ses sorties loin de son but.

William Saliba : 3/10

Malgré une belle intervention dans la surface face à Maehle (25e), il a eu du mal à se situer et à gérer les courses de Damsgaard et Delaney. Pas vraiment aidé par Pavard ou Camavinga, l'ex-Marseillais manque de sécurité technique à l'image de ses trois relances manquées. Le défenseur d'Arsenal est tout de même loin du passeur décisif sur l'ouverture du score. Remplacé à la mi-temps par Clauss (5).

Dayot Upamecano : 4/10

Son début de match était pourtant intéressant avec des interventions face Maehle (19e) et une seconde pour rattraper une erreur de Saliba (24e). Mais comme ses partenaires, il a connu un trou d'air impressionnant, se montrant plus friable dans les duels et dans son placement à l'image du premier but où il est trop court pour couper le ballon. Plus agressif en seconde pour remporter plusieurs duels sans, il est tout de même mis en difficulté par le pivot danois.

Benoît Badiashile : 5/10

Il est peut-être le seul défenseur central à ne pas avoir sombré. Malgré les deux buts, sa première période reste intéressante et sa qualité de relance a parfois fait du bien. Il a aussi été solide dans les duels avant d'être plus en difficulté en seconde alors que les Danois avaient plus d'espace. Loin d'être catastrophique.

Benjamin Pavard : 4/10

A l'image des Bleus, son début de match est extrêmement intéressant. En position haute, il a parfaitement combiné avec Giroud et Griezmann avant de disparaître. Son entente avec Saliba était aussi proche du néant. Replacé en défense centrale, il a apporté un peu plus d'agressivité mais pas plus de garanties.

Eduardo Camavinga : 3/10

Ce système à deux milieux de terrain ne lui rend pas service et son déficit dans l'impact s'en est ressenti. S'il a bien tenté quelques passes vers l'avant, souvent bien lues par les Danois, le Madrilène a perdu beaucoup de ballons, a manqué de mouvement et d'impact sur de nombreuses séquences. Sur le premier but, il laisse notamment Eriksen organiser le jeu à sa guise. Remplacé à la mi-temps par Fofana (4) qui n'a pas eu l'impact espéré malgré quelques belles orientations de jeu.

Aurélien Tchouaméni : 5/10

Son début de match est bluffant en tout point et lorsque les Bleus ont pris l'eau, il a été l'un des seuls à courir pour essayer de combler les brèches. Peut-être éreinté, il a connu du déchet sur quelques passes faciles. Le Madrilène est globalement l'un des seuls à sortir du lot.

Ferland Mendy : 4/10

Hormis une bonne combinaison avec Mbappé et Griezmann, il n'a pas apporté grand-chose malgré sa disponibilité. Sans un Badiashile solide, les vagues venus de son côté auraient pu faire plus mal. Remplacé par Truffert (65e) qui a fêté sa première sélection.

Antoine Griezmann : 4/10

Son activité a été extrêmement précieuse lorsque les Bleus dominaient. Il est ensuite redescendu très bas et n'est jamais parvenu à relancer proprement, perdant au passage beaucoup de ballons dans sa moitié de terrain. Pas plus influent après le repos et remplacé par Kolo Muani (81e).

Olivier Giroud : 4/10

Dans les 20 premières minutes son jeu en remise a été un modèle du avec des déviations bien senties pour Griezmann, Pavard ou Mbappé. Puis comme les autres, il a perdu en influence malgré quelques coups de main rendus en redescendant bas. Il ne se crée aucune occasion.

Kylian Mbappé : 4/10

Son début de match contraste avec la rencontre face à l'Autriche. Après les initiatives plus personnelles, il a constamment cherché à combiner et à régaler sur quelques gestes techniques incroyables. Mais lui aussi a disparu. Seul à pouvoir faire de réelle différence en seconde, il se crée quatre occasions franches mais n'en convertit aucune (8e, 66e, 67e, 70e).