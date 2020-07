Non conservé par Everton, Djibril Sidibé retourne à Monaco

Le 7 août 2019, Djibril Sidibé était prêté pour un an, avec option d'achat, par l'AS à . Mais les Toffees n'ont pas souhaité conserver le joueur qui a pourtant joué 25 rencontres et ont annoncé son départ du club sur Twitter.



🇫🇷 l Best of luck in your future career, Djibril!



Thank you for your efforts while on loan this season. 👏#EFC 🔵 pic.twitter.com/hAMFvMm7jn