Noël Le Graët va appeler Zinédine Zidane pour s’excuser

Selon Le Parisien, Noël Le Graët va appeler Zinédine Zidane ce lundi pour s’excuser, après ses propos tenus la veille sur RMC.

Il a beau argué que les journalistes de RMC l’ont piégé avec une "interview polémique", Noël Le Graët a dérapé seul comme un grand lundi soir à propos de Zinédine Zidane, dont il se moque et dont il s’est moqué. Et maintenant, place aux excuses.



Place aux excuses

Tard, dimanche soir, son clan a tout juste eu le temps de parler de "maladresse" au quotidien L’Equipe pour l’édition du lundi, avant le traditionnel communiqué de ce jour. Tellement traditionnel qu’il a repoussé la faute sur RMC, parlant uniquement de "propos maladroits" tenus par le président de la 3F.



Mais des excuses tout de même. Zidane écoutera-t-il l’homme qui ne l’a pas respecté ? Il pourrait être mis devant le fait accompli puisque, selon Le Parisien, NLG aurait prévu de rapidement passer un coup de fil à Zidane pour s’excuser.

Va-t-il décrocher ?



Reste à savoir si Zidane décrochera le téléphone, ce qui est loin d’être acquis. Le Graët a beau avoir tenté de se rattraper en parlant de son "immense respect" pour le doublé Z, le mal semble fait et surtout plus profond. Pour rappel, le Ballon d’Or 1998 avait déjà refusé l’invitation de la FFF et NLG pour assister à la finale du Mondial. A priori, le Breton va tomber sur la messagerie.