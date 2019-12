Nîmes-Lyon 0-4, un Lyon sans pitié a croqué les Crocos

Pour le compte de la 17e journée de L1 l'OL a atomisé une équipe de Nîmes qui a joué à 9 une grande partie de la rencontre suite à deux expulsions.

Nîmes a vécu une première période cauchemardesque qui a plombé ses ambitions dans cette rencontre. Réduits à dix dès la 5e minute après une vilaine faute de Théo Valls sur Maxence Caqueret, les Crocos ont également vite concédé l'ouverture du score.

Dès le quart d'heure de jeu, et suite à une percée dans le couloir droit, Bertrand Traoré laisse Miguel derrière lui et débarque dans la surface, où il est bousculé par Pablo Martinez.

Le pénalty est sifflé et il est tiré par Memphis Depay qui marque. Le Batave frappe à nouveau quelques instants plus tard et sa tentative est renvoyée par le montant droit de Paul Bernardoni. Mais les malheurs nîmois ne sont pas finis avec, peu avant le repos, un deuxième carton jaune en trois minutes pour Paquiez, coupable d'un tacle en retard sur Rafael.

Et comme on pouvait s'y attendre, les Crocos s'écrouleront en fin de rencontre. Depay s'offrira d'abord un doublé peu après l'heure de jeu, puis les Rhodaniens s'envoleront après une frappe contrée d'Aouar à 20 minutes du terme.

Andersen participera à la fête avec son premier but en sur une frappe lointaine, tendue et inattendue. Dans un match émaillé par quelques incidents avec des supporters des Crocos qui ont interpellé le président lyonnais Jean-Michel Aulas en tribunes, l'OL a su tirer le meilleur de la rencontre avec un succès acquis sans forcer avant la .