Nigeria - Côte d’Ivoire : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Les rideaux tomberont sur la CAN 2023 ce dimanche. La finale de cette 34e édition mettra aux prises le Nigeria et la Côte d’Ivoire.

Clap de fin pour la Coupe d’Afrique des Nations. Ouverte depuis le 13 janvier dernier, la CAN 2023 prend fin ce dimanche 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Cette rencontre qui va boucler la boucle opposera le Nigeria au pays hôte, qui a surpris plus d’un à travers son parcours.

Nigeria – Côte d’Ivoire, les Eléphants pour égaler les Super Eagles

Triple champion d’Afrique, le Nigeria vise une quatrième étoile de rang. Difficiles vainqueurs de l’Afrique du Sud aux tirs au but (1-1, t.a.b 4-2) lors des demi-finales, les Super Eagles tenteront de se défaire du pays hôte, la Côte d’Ivoire, ce dimanche, pour espérer décrocher son quatrième trophée de rang. Faut-il rappeler que c’est la sixième finale de l’histoire pour les poulains entraînés par le technicien portugais, José Vítor dos Santos Peseiro. Depuis leur dernier sacre en 2013 en Afrique du Sud, les Supers Eagles n’ont plus atteint une finale. Après avoir terminé 3es en Egypte en 2019, le Nigeria vient dans l’intention de rentrer avec le trophée cette année.

De l’autre côté, la Côte d’Ivoire, avec un parcours inattendu cette édition, a surpris tout le monde depuis le début de la compétition. Qualifiés miraculeusement par le biais du Maroc pour les huitièmes de finale, les Eléphants ne se sont plus jamais arrêtés depuis. Après avoir écarté les Léopards de la RD Congo (1-0) en demi-finales, la Côte d’Ivoire souhaiterait ajouter une troisième étoile à son palmarès. C’est d’ailleurs une revanche pour les hommes encadrés par Émerse Faé, qui avaient été battus en phase de groupes par le Nigeria (0-1). Rendez-vous ce dimanche pour savoir qui des Super Eagles et des Éléphants pourront ajouter une étoile à leur palmarès.

Horaire et lieu du match

Nigeria – Côte d’Ivoire

Finale de Coupe d’Afrique des Nations

Lieu : Stade Alassane Ouattara

A 21h française

Les compos probables du match Nigeria - Côte d’Ivoire

Nigeria : Nwabali - Osayi-Samuel, Ajayi, Troost-Ekong, Bassey, Aina - Onyeka, Iwobi - Simon, Osimhen, Lookman

Côte d’Ivoire : Fofana - Singo, Boli, Ndicka, Konan - Kessié, Seri, Fofana - Gradel, Haller, Adringra

Sur quelle chaîne suivre le match Nigeria - Côte d’Ivoire

La rencontre entre le Nigéria et la Côte d’Ivoire sera à suivre ce dimanche 11 février 2024 à partir de 21 heures respectivement sur W9 et BeIN Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, 6play et BeIN Connect.