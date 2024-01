Nigéria - Cameroun : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Nigéria et le Cameroun s’affrontent samedi à l’occasion des huitièmes de finales de la CAN 2023. Les dernières infos ici.

Après deux jours de pause, la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations fait son retour avec les matchs des huitièmes de finale. L’un des chocs de ce tour de la compétition continentale oppose le Nigéria au Cameroun. Il s’agit là d’un classique du football africain qui verra l’un des favoris de la CAN rentrer à la maison.

Nigéria - Cameroun, un choc légendaire

Comme en 2022 (CAN 2021), le Nigéria s’est de nouveau qualifié en 8es de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Mais contrairement à l’édition précédente où ils ont fait 9/9, les Super Eagles n’ont pas été très rassurants dans la phase de poules. Le Nigéria a terminé à la deuxième place du Groupe A avec 7 points (2 victoires, 1 nul). Cependant, l’armada offensive des Supers Eagles, emmenée par le Ballon d’Or africain 2023, Victor Osimhen, et Samuel Chukwueze n’a inscrit que 3 buts en autant de rencontre lors de la phase de groupes. Ceci étant, le Nigéria doit élever son niveau et retrouver une efficacité en attaque s’il compte vraiment prendre le dessus sur le Cameroun. Par ailleurs, les Supers Eagles peuvent compter sur leur solidité défensive (1 but encaissé en 3 matchs) pour contrer les offensives camerounaises.

Contrairement au Nigéria, le Cameroun a vécu une phase de poules mouvementée. Les Lions Indomptables ont démarré avec un nul contre la Guinée (1-1) avant de sombrer face au champion d’Afrique en titre, Sénégal (défaite 3-1) lors de la deuxième journée. Menacés, les Camerounais sont allés chercher leur qualification dans les toutes dernières minutes contre la Guinée grâce à un but du défenseur du Stade Rennais, Christopher Wooh (3-2). Même si le Cameroun n’a pas montré assez de bonnes choses lors des phases de poules, les Lions Indomptables peuvent compter sur leur magnifique fighting spirit et surtout sur le retour probable de leur capitaine, Vincent Aboubacar, pour dompter les Super Eagles. La rencontre entre le Nigéria et le Cameroun, deux des nations les plus titrés du football africain s’annonce déjà très épique.

Horaire et lieu de match

Nigéria - Cameroun

8es de finale CAN 2023

Lieu : Stade Felix Houphouët-Boigny

A 21h française

Les compos probables du match Nigéria – Cameroun

Nigéria : Nwabali –Aina, Bassey, Omeruo, Ajayi, Osayi-Samuel –Aribo, Onyeka – Chukwueze, Osimhen, Lookman

Cameroun : Onana –Yongwa, Tolo, Wooh, Castelletto, Tchato Mbiayi –Anguissa, Ntcham –N'Koudou, Frank, Toko Ekambi

Sur quelle chaîne suivre le match Nigéria - Cameroun ?

La rencontre entre le Nigéria et le Cameroun sera à suivre ce samedi 27 janvier 2024 à partir de 21h sur beIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect ou sur My Canal.