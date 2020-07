Nice - Rony Lopes : "Un club et un projet ambitieux"

Prêté par le FC Séville, Rony Lopes, présenté jeudi aux médias français, est heureux de rejoindre l'OGC Nice. Un club idéal pour se relancer.

Fraîchement qualifié pour la suite au succès du en finale de la , l'OGC Nice aborde la saison prochaine avec de nouvelles ambitions. Racheté par Ineos, le Gym est un club qui entend bien figurer à la fois à l'échelle nationale et européenne, et se donne les moyens d'y parvenir.

"Nice, un club et un projet ambitieux"

Fort d'un recrutement déjà bien avancé, Nice s'est attaché les services de Rony Lopes, prêté avec option d’achat par le , mercredi. L'ancien de l'AS va donc retrouver la et une région qu'il connaît bien, et devrait s'avérer d'une grande aide pour l'équipe entraînée par Patrick Vieira. De plus, ce même Patrick Vieira a déjà travaillé avec lui du côté de . Présenté aux médias jeudi par l'OGC Nice, le milieu offensif s'est dit séduit par le projet proposé.



Selon lui, il rejoint "un club et un projet ambitieux et une équipe qui veut toujours gagner". Un endroit idéal pour se relancer après une expérience compliquée en Andalousie. "Je garde le positif de Séville. C’était une bonne expérience pour moi. Parfois les choses fonctionnent, parfois non. Là-bas ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas beaucoup joué. C’est du passé et maintenant je suis concentré sur Nice et je veux tout donner ici", a prévenu Rony Lopes. Les supporters des Aiglons n'attendent que ça.