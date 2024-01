Nice - Rennes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’OGC Nice espère confirmer sa très bonne 1e partie de saison en allant chercher un résultat positif à Rennes, ce samedi.

La parenthèse enchantée de l’OGC Nice survivra-t-elle au passage au nouvel an ? La réponse interviendra ce samedi lors du déplacement périlleux qu’effectueront les Aiglons à Rennes. Au Stade Roazhon Park, la bande à Farioli peut s’attendre à un bras de fer très relevé.

Face à Nice, Rennes vise la passe de deux

En championnat, on avait quitté les Aiglons un soir de succès contre le RC Lens. Depuis, ils ont assuré leur place en 16es de finale de la Coupe en sortant Auxerre aux tirs au but. Le vrai test pour savoir s’ils sont en mesure de rééditer leur performance de leur phase aller ça sera cependant contre le SRFC. Une formation en plein redressement et qui aura à cœur de briller devant ses supporters.

La mission des Rouge et Noir s’annonce tout de même compliquée. D’abord parce qu’ils n’ont pas encore réussi à gagner deux fois de suite cette saison en Ligue 1. Et aussi parce que Nice ne leur réussit pas trop ces dernières années. Ils n’ont remporté qu’une seule de leur 8 dernières réceptions de l’OGCN. C’était la confrontation du janvier dernier.

Des deux côtés, il y aura des absents de marque. Nice va être privé des éléments appelés pour la CAN. L’équipe azuréenne pensait conserver Terem Moffi, mais ce dernier a été convoqué comme joker après la blessure de Victor Boniface. Pour le coach de l’OGCN, il va donc falloir trouver de nouvelles pour être efficient devant. Côté Rennes, on devra se passer d’Amine Gouiri (blessé) pendant de longues semaines. La pression est plus que jamais sur les épaules d’Arnaud Kalimuendo.

Horaire et lieu du match

18e journée de Ligue 1

Samedi à 21h

Stade Roazhon Park de Rennes

Rennes – Nice

Les compos probables de Rennes - Nice

Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Le Fee, Santamaria; Blas, Bourigeaud, Terrier; Kalimuendo.

Nice : Bulka; Lotomba, Mendy, Dante, Bard; Ndayishimiye, Rosario, Claude-Maurice; Moffi, Laborde, Cho.

Sur quelle chaine suivre le match Rennes - Nice ?

La rencontre entre Rennes et Nice sera à suivre ce samedi à partir de 21h sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe MyCanal ainsi que le service DAZN.