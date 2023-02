Nice - Reims : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Nice - Reims : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Duel d'équipes en forme sur la Côte d'Azur. Battu à Toulouse en coupe de France, Reims reste invaincu en championnat depuis cet automne, et compte bien continuer à prendre des points.

Nice sur sa lancée

En face, Nice est en feu avec quatre victoires consécutives, notamment contre Lille, Lens et l'OM. Les Aiglons n'ont qu'une idée en tête : revenir très fort pour se mêler à la lutte pour les places européennes. Une mission qui passe par une victoire à domicile face aux hommes de Will Still.

Horaire et lieu du match Nice - Reims

Ville : Nice

Nice Stade : Allianz Riviera

Allianz Riviera Heure : 17h (heure française)

Sur quelle chaîne TV voir Nice - Reims ?

Nice-Reims

24e journée de Ligue 1 Uber Eats

Samedi 18 février

17h sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match Nice - Reims

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme de Prime Vidéo.

Série actuelle de Nice et de Reims

Nice : NVVVV





Reims : NVNDV

Les compos probables

XI de départ de Nice : Schmeichel - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Thuram - Pépé, Ramsey, Diop - Laborde.

XI de départ de Reims : Diouf - Foket, Agbadou, Abdelhamid, De Smet - Matusiwa, Munetsi - Ito, Flips, Van Bergen - Balogun.