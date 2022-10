Nice – Nantes : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Nice-Nantes.

Nice et Nantes veulent se replacer

L'OGC Nice et le FC Nantes ont loupé leur début de saison. Les deux équipes, ambitieuses, sont dans la deuxième partie de tableau. Nice est 13e avec 12 points juste devant le FC Nantes, 14e avec 10 points.

Date, horaire et lieu de Nice-Nantes

Date : dimanche 23 octobre 2022

Ville : Nice (France)

Stade : Allianz Riviera

Heure du coup d'envoi : 17h05 heure française

Compétition : 12e journée de la Ligue 1 Uber Eats

Arbitrage : Monsieur François Letexier

Sur quelle chaîne voir le match Nice-Nantes ?

En France, la confrontation entre l'OGC Nice et le FC Nantes sera diffusée sur C+ Foot.

Le streaming pour voir le match Nice-Nantes

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application MyCANAL.

OGC NICE-FC NANTES, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour Nice-Nantes

A Nice, Lucien Favre ne pourra pas compter sur Andy Delort qui s'est blessé au genou face à Auxerre ainsi que sur Sofiane Diop (cuisse). Youcef Atal est quant à lui disponible. Le latéral algérien a repris l'entraînement collectif après sa blessure à la cuisse contre Slovacko.

Hicham Boudaoui et Dante (suspendu contre l'AJA) seront également disponibles pour la réception de Nantes.

Pour cette rencontre, l'entraîneur de Nantes, Antoine Kombouaré, sera privé de Fabio et de Charles Traoré.

Prêté par l'OGC Nice à Nantes, Evann Guessand n'a pas le droit de jouer contre son ancien club. En revanche, Fabien Centonze, arrivé au FCN en tant que joker devrait faire partie du groupe nantais.

Les équipes probables pour la rencontre Nice-Nantes

Nice : Schmeichel - Todibo, Dante, F. Viti - Lotomba, Thuram, Lemina, Barkley, Bard, Pépé - Laborde.

Nantes : Lafont - Appiah, Girotto, Pallois, Merlin - Moutoussamy, Chirivella, Blas - Ganago, M. Simon, Mohamed.

Les principales déclarations des joueurs et des entraîneurs avant Nice-Nantes

Lucien Favre (entraîneur de l'OGC Nice) : « La finale de la Coupe de France perdue face à Nantes la saison dernière ? C'est possible que ça soit dans la tête de certains joueurs. Mais je ne pense pas que ça influera sur la préparation ou qu'on va beaucoup parler de ça. Mais une grosse partie de l'équipe connaît bien Nantes, c'est vrai. »

Khéphren Thuram (attaquant de l'OGC Nice) : « Chacun a sa part de responsabilité sur notre début de saison, il faut regarder vers l'avant, se regarder dans le miroir, et continuer de travailler parce que ça va tourner. J'ai fait des bons matchs et des moins bons. Ce début de saison a été un peu difficile pour moi. Je n'ai pas eu la préparation que j'aurais souhaité avoir. Le plus important est qu'aujourd'hui ça se passe bien. J'arrive à performer, j'espère que ça va continuer comme ça le plus longtemps possible, jusqu'à la fin de saison. Avec Mario Lemina ? Ça se passe de mieux en mieux. On s'entend très bien sur le terrain, on sait ce qu'on peut apporter à l'équipe. C'est une très bonne chose. »

Antoine Kombouaré (entraîneur du FC Nantes) : « Ce week-end, c'est un match charnière puisque l'on sait que si on gagne face à Nice, on passe devant eux. En plus, la dernière victoire à l'extérieur date de notre déplacement à Clermont la saison dernière. J'attends beaucoup plus de mes attaquants et de l'équipe. On doit être plus efficaces sur le plan offensif mais aussi défensif. »

Les statistiques à connaître avant le match Nice-Nantes

● Nice n'a remporté que 27% de ses matches contre Nantes en Ligue 1 (22/81), seul Marseille lui réussit moins bien parmi les pensionnaires actuels de l'élite (25%). Les Aiglons restent néanmoins sur 4 succès de rang face aux Canaris dans l'élite.

● Nice n'a perdu qu'une seule de ses 14 réceptions de Nantes en Ligue 1 au 21e siècle (5 victoires, 8 nuls), c'était le 4 novembre 2015 (1-2).

● Nice est invaincu lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (3-2 contre Troyes, 1-1 à Auxerre), une 1re depuis les 2 premiers matches de la saison (2 nuls v Toulouse et Strasbourg).

● Vainqueur de Brest lors de la dernière journée (4-1), Nantes n'a plus enchainé 2 succès de suite en Ligue 1 depuis février dernier (contre Reims puis le PSG).

● Nice n'a remporté qu'un seul de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 nul, 4 défaites), mais c'était le plus récent contre Troyes le 9 octobre (3-2).

● Nantes n'a gagné aucun de ses 10 derniers matches à l'extérieur en Ligue 1 (4 nuls, 6 défaites), sa plus longue disette depuis janvier-septembre 2015 (13).

● Nantes a glané 7 points après avoir concédé l'ouverture du score en Ligue 1 2022-2023, aucune équipe ne fait mieux.

● Gaëtan Laborde compte un seul but après 6 matches de Ligue 1 avec Nice, il n'y a qu'avec Montpellier qu'il affichait un bilan aussi faible à ce stade, mais il avait marqué lors de son 7e match.

● Le milieu de Nantes Ludovic Blas affiche un différentiel de 2.48 entre ses buts (1) et ses Expected Goals (3.48) en Ligue 1 cette saison, soit le plus mauvais différentiel dans l'élite en 2022/23.

● L'entraîneur de Nice Lucien Favre effectue en moyenne 3.9 changements d'un match à l'autre dans son XI de départ en Ligue 1 cette saison, aucun coach présent depuis le début de la saison n'en fait plus.