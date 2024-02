Nice - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Nice et Monaco s’affrontent dimanche pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Démarrée vendredi soir, la 21e journée de Ligue 1 va aborder ses dernières rencontres ce dimanche. L’une des affiches au programme, c’est le choc entre l’OGC Nice et l’AS Monaco. C’est une rencontre importante pour les deux équipes qui visent la Ligue des Champions cette saison.

Nice - Monaco, un choc pour l’Europe

Deuxième de Ligue 1, Nice (39pts) réalise une très bonne campagne cette saison. Les Aiglons ont longtemps été invaincus dans le championnat et ont même fait subir au PSG, sa première défaite de la saison. Cependant, l’OGC Nice marque le pas depuis quelques journées. Le Gym n’a remporté que deux de ses cinq derniers matchs En Ligue 1 (1 nul, 2 défaites). Avec quatre points d’avance sur Monaco, les hommes de Francesco Farioli pourraient mettre leur deuxième place en danger en cas de contre-performance face aux Monégasques. Toutefois, malgré les absences de Jeremy Boga et de Terem Moffi, qualifiés en finale de la CAN avec la Côte d’Ivoire et le Nigéria, Nice dispose d’assez de ressources pour s’extirper du piège de l’ASM.

S'abonner à Amazon Prime Video dès aujourd'hui

4e de Ligue 1, l’AS Monaco (35pts) réalise également une campagne satisfaisante cette saison. Mais à l’instar de Nice, l’ASM connait quelques galères depuis quelques journées. Les hommes d’Adi Hutter n’ont plus gagné depuis trois matchs et n’ont remporté qu’une seule de leurs cinq dernières rencontres en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites). Les Monégasques doivent dont stopper la spirale négative et engranger des points, le classement en haut de tableau étant très serré. Un objectif identique à celui de l’OGC Nice.

Horaire et lieu de match

Nice – Monaco

21e journée de Ligue 1

Lieu : Allianz Riviera

A 20h45 française

Les compos probables du match Nice - Monaco

Nice : Bulka – Rosario, Todibo, Dante, Perraud – Sanson, Ndayishimiye, Claude Maurice – Cho, Laborde, Louchet

Monaco : Köhn – Magassa, Kehrer, Salisu, Vanderson, Jakobs – Akliouche, Fofana, Golovin – Ben Seghir, Ben Yedder

Sur quelle chaîne suivre le match Nice - Monaco ?

La rencontre entre l’OGC Nice et l’AS Monaco sera à suivre ce dimanche 11 février 2024 à partir de 20h45 sur Amazon Prime Video.