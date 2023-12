Nice - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Nice et Lens s’affrontent mercredi à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 aborde la dernière journée de la phase aller ce mercredi. Au programme, un alléchant Nice – Lens, qui promet d’être palpitant. Les deux équipes vont se défier pour le compte de la 17e journée du championnat français avec pour objectif, les trois points de la victoire.

Nice – Lens, un choc déterminant pour le sprint final

L’OGC Nice est l’un des clubs en forme cette saison en Ligue 1. Deuxième de Ligue 1, les Aiglons (32pts) essayent de suivre le rythme du PSG (1er, 37pts). Mais Nice commence à marquer le pas ces dernières journées. Les hommes de Francesco Farioli ont perdu deux de leurs trois derniers matchs. Meilleure défense du championnat, Nice a vu sa défense couler face au Havre (défaite 3-1, ndlr) lors de la journée précédente. Mercredi, le Gym essaiera de réduire l’écart avec le PSG et s’éloigner de ses poursuivants dont le RC Lens, son prochain adversaire.

Du côté de Lens, les énergies sont positives et la satisfaction est au rendez-vous. Les Sang et Or n’ont perdu aucun de leurs cinq dernières rencontres en Ligue 1 (4 victoires, 1 nul). Les hommes de Franck Haise réussissent une remontée au classement que personne ne voyait venir il y a quelques journées. Les Lensois, ont pu se servir de l’expérience acquise en Europe, pour redevenir constants en Ligue 1, après un début de saison inquiétant. 7e au classement et à 4 points du podium, le RC Lens (26pts) compte profiter du choc contre Nice mercredi pour se rapprocher encore plus du trio de tête.

Horaire et lieu de match

Nice – Lens

17e journée de Ligue 1

Lieu : Allianz Riviera

A 21h française

Les compos probables du Nice - Lens

Nice : Bulka - Bard, Dante, Rosario, Lotomba - Sanson, Ndayishimiye, Boudaoui - Boga, Laborde, Guessand

Lens : Samba - Khusanov, Danso, Haidara - Aguilar, Abdul Samed, El Ayanoui, Frankowski - Thomasson, Fulgini – Said

Sur quelle chaîne suivre le match Nice - Lens

La rencontre entre l’OGC Nice et le Racing Club de Lens sera à suivre ce mercredi 20 décembre 2023 à partir de 21h sur Canal+Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal, ainsi que sur le service DAZN.