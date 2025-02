Nice - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Nice reçoit Lens à l'Allianz Riviera pour un duel décisif en Ligue 1. Les Aiglons peuvent-ils rebondir après leur désillusion en Coupe de France ?

Nice accueille Lens à l'Allianz Riviera ce samedi pour un duel crucial de Ligue 1, quelques jours seulement après une désillusion en Coupe de France.

Nice en quête de rédemption après la désillusion en Coupe

Le coach Franck Haise, qui retrouve son ancien club, est sous pression après la défaite inattendue face à Stade Briochin, équipe de quatrième division. Les Niçois menaient 1-0 avant de concéder deux buts dans les dernières minutes (90e et 97e), un revers qui fait tâche pour une équipe aux ambitions européennes. Ce coup dur s'ajoute au nul arraché par Toulouse le week-end précédent, mais Nice peut compter sur sa solidité à domicile pour rebondir. Les Aiglons sont invaincus à l'Allianz Riviera en Ligue 1 cette saison, avec 21 points pris sur 27 possibles, et seuls le PSG (27) a marqué plus qu'eux (23) à domicile.

Malgré un bref passage dans le top 4, le nul contre Toulouse a permis à Lille de repasser devant, mais Nice reste à un point des places qualificatives pour la Ligue des champions et à trois longueurs de Monaco, troisième. Après des éliminations humiliantes en Coupe de France et en Ligue Europa, Haise doit maintenant maintenir la dynamique en championnat.

Lens en embuscade pour le top 4

Lens arrive en confiance à Nice, porté par deux victoires consécutives face à Montpellier et Angers, sans encaisser de but. Les Sang et Or, actuellement sixièmes à deux points de Lille, peuvent rêvér d'une troisième victoire de rang, une première sous la houlette de Will Still. Le déplacement ne s'annonce pas simple, mais les Lensois brillent à l'extérieur cette saison, avec une seule défaite en dix matchs de Ligue 1, face au PSG, et 19 points glanés, seuls Paris et Marseille faisant mieux.

Historique peu favorable pour Lens cependant : Nice a remporté sept des dix dernières confrontations et n'a perdu qu'une seule fois à domicile contre Lens au XXIe siècle. Un nouveau match nul, comme le 0-0 de septembre, serait une bonne opération pour les visiteurs, leur permettant de rester à portée du top 5 tout en maintenant Lyon à distance.

Horaire et lieu du match

21e journée de Ligue 1

Stade Allianz Riviera (Nice)

Samedi 8 février 2025

A 17h, heure française

Nice - Lens

Les compos probables de Nice - Lens

Nice : Bulka; Ndayishimiye, Dante, Bard; Clauss, Boudaoui, Santamaria, Abdi; Guessand, Laborde, Moukoko

Lens : Ryan; Frankowski, Gradit, Sarr, Medina, Machado; Thomasson, El Aynaoui, Diouf; Nzola, Agbonifo

Sur quelle chaine suivre le match Nice - Lens ?

La rencontre entre Nice et Lens sera à suivre ce samedi 08 février 2025 à partir de 17h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.