Nice : Erik ten Hag a failli signer avant Christophe Galtier, révèle Julien Fournier

Comme l’a expliqué Julien Fournier lors d’une interview accordée à 90 Football, Erik ten Hag a failli signer à Nice avant Christophe Galtier.

Retour en 2021. Après la fin de saison 2020-2021 gérée par Adrian Ursea suite au départ de Patrick Vieira, l’OGC Nice est à la recherche d’un nouvel entraîneur pour entamer un nouveau cycle. Directeur sportif à cette époque, Julien Fournier - revenu sur le devant de la scène en raison de la polémique entourant Christophe Galtier - a alors un choix à faire.

Ten Hag, l’option N°1

Car deux entraîneurs se trouvent dans son viseur : Galtier, qui s’assiéra finalement sur le banc au mois de juin, et… Erik ten Hag, aujourd’hui à Manchester United, qui entraînait à l’époque l’Ajax Amsterdam. Et comme l’a expliqué Fournier lors d’une interview accordée à 90 Football, le technicien néerlandais a failli rallier la Côte d’Azur !

"Mon premier choix avant Christophe Galtier, c’était Erik ten Hag. On s’est rencontrés quatre fois. Quand je dis une rencontre, c’est pas boire un café et se dire : 'comment ça va ?'. Ça, c’était la première fois. Après, ce sont des séances de travail", a expliqué l’ex-directeur sportif niçois, avant de développer.

Fournier a donné des devoirs à Ten Hag

"Quand je vais voir un entraîneur et que je sens qu’il est un peu intéressé, en général je lui donne 3 ou 4 bons matchs à domicile-et à l'extérieur, 3 mauvais matchs domicile-extérieur et je lui demande de les regarder pour qu’on puisse les débriefer et avoir sa vision de l’équipe", a-t-il raconté.