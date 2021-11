Nice, Dolberg dévoile être atteint d’une maladie

Mais que se passait-il avec Kasper Dolberg ? C’est la question que tous les supporters de l’OGC Nice depuis deux semaines. Absent lors des deux dernières rencontres niçoises pour « raisons personnelles », l’attaquant danois a fait son retour sur les pelouses françaises contre Montpellier, le tout sans que la véritable raison de son absence ne soit dévoilée.





C’est désormais chose faite puisque l’ancien de l’Ajax Amsterdam a pris la parole sur les réseaux sociaux. Après un Euro 2021 de bonne facture et un début de saison emballant avec Amine Gouiri et sous les ordres de Christophe Galtier, Dolberg a été coupé dans son élan et en dévoile les raisons.





"J’ai reçu cette semaine des résultats de tests médicaux, et il s’avère que j’ai un diabète de type 1. Bien entendu, c’est une surprise pour moi, et je suis honnêtement soulagé de savoir enfin pourquoi je ne me sentais pas bien ces deux dernières semaines, a estimé l’attaquant passé par l’Ajax dans un message posté sur Instagram. Aussi, je suis extrêmement heureux que les docteurs ont pu me confirmer qu’avec le bon traitement, cela n’aurait aucun effet négatif sur ma carrière footballistique."

Dolberg fait l'impasse sur la sélection





De retour pour quelques minutes contre le MHSC, Dolberg va donc devoir suivre un traitement pour pouvoir continuer à jouer avec les Aiglons. Face à la nouvelle, il a été convenu entre le joueur et la sélection danoise de faire l’impasse sur la trêve internationale de novembre.





Avec huit victoires en huit matches, le Danemark est déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar et peut donc largement se passer de leur buteur, afin qu’il se remette au mieux.





"Je me suis entraîné toute la semaine, et je me sens déjà beaucoup mieux, a aussi assuré le joueur niçois. Pour m’habituer à ce petit traitement, nous avons décidé conjointement avec Kasper Hjulmand que je ne jouerai pas pour la sélection cette semaine. De plus, je voudrais remercier le club et la fédération danoise pour leur soutien et leur compréhension de la situation. Merci! A bientôt."