Nice - Auxerre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Nice veut rebondir après sa défaite face à Lyon et vise le podium, tandis qu'Auxerre, en regain de forme, espère surprendre à l'Allianz Riviera.

Après une défaite frustrante face à Lyon (0-2), l’OGC Nice accueille Auxerre ce vendredi avec une ambition claire : reprendre sa marche en avant et consolider sa place dans le top 3. Les hommes de Franck Haise restent en position favorable pour décrocher une qualification directe en Ligue des champions, mais leur avance fond rapidement. Avec Monaco et Lille aux aguets, une nouvelle contre-performance serait un coup dur.

Haise suspendu, mais serein

Le coach niçois suivra la rencontre depuis les tribunes, suspendu pour ce choc après son carton rouge face à Lyon. Un coup dur ? Pas forcément. Son adjoint Lilian Nalis l’a confirmé dans la presse : l’ancien entraîneur lensois a su imposer ses principes à Nice, et son équipe est aujourd’hui capable de performer même en son absence. « Il reste focalisé sur le projet et sait fédérer naturellement ses joueurs », souligne Nalis. Nice peut aussi compter sur une dynamique impressionnante à domicile, où la défaite face à Lyon était la première depuis novembre.

Auxerre en regain de confiance

Face à eux, Auxerre arrive en confiance après une période plus compliquée. Christophe Pélissier a su stabiliser son équipe, qui a remporté deux de ses trois derniers matchs. « Nice est une équipe performante et disciplinée, mais on a nos arguments », a déclaré l’entraîneur auxerrois. Son équipe reste sur un succès convaincant face à Reims (2-0) et vise une troisième rencontre consécutive sans défaite à l’extérieur.

Un duel aux enjeux multiples

Si Nice peut reprendre la deuxième place en cas de victoire, Auxerre veut continuer sa remontée au classement. Une victoire leur permettrait de se rapprocher du top 10 et, pourquoi pas, d’envisager une fin de saison plus ambitieuse. Mais pour cela, il faudra trouver la faille face à l’une des meilleures défenses de Ligue 1.

Un match qui s’annonce intense, entre un prétendant à la Ligue des champions et une équipe en quête d’un exploit.

Horaire et lieu du match

Nice - Auxerre

26e journée de Ligue 1

Lieu : Allianz Riviera (Nice)

A 20h45, heure française

Les compos probables du match Nice - Auxerre

Nice : Bulka - Louchet, Bombito, Dante, Youssouf - Boudaoui, Santamaria, Bard - Guessand, Diop, Laborde

Auxerre : Léon - Diomandé, Osho, Mensah, Hoever - Perrin, Danois, Owusu, H.J. Traoré - Bair.

Sur quelle chaîne suivre le match Nice - Auxerre ?

La rencontre entre l’OGC Nice et l'AJ Auxerre sera à suivre ce vendredi 14 mars 2025 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.