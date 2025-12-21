Nice - ASSE : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Les 32es de finale de la Coupe de France proposent plusieurs matchs intéressants ce weekend. Avec l’entrée en lice des clubs de Ligue 1, les rencontres sont devenues plus intenses et spectaculaires. Ce dimanche, les amoureux du football auront, de nouveau droit, à un duel alléchant entre l’OCG Nice, sociétaire de l’élite et l’AS Saint-Etienne, relégué en Ligue 2 au terme de la saison écoulée.

Nice au bord de la rupture

Nice traverse une période noire, marquée par une campagne européenne calamiteuse. En Ligue Europa, les Aiglons ont essuyé six revers consécutifs lors des six premières journées de la phase de ligue, la dernière en date ayant été concédée face à Braga sur la plus petite des marges. Un bilan qui a transformé Nice en contre-exemple sur la scène continentale. La situation n’est guère plus rassurante sur le plan national. Battus récemment sur la pelouse du RC Lens, actuel leader du championnat, les hommes de Franck Haise ont enchaîné une nouvelle désillusion en Ligue 1. Ce revers a prolongé une série inquiétante de six défaites consécutives en championnat, pour un total de neuf matches perdus toutes compétitions confondues.

Logiquement, Nice poursuit sa chute au classement et pointe désormais à une fragile 13e place, avec seulement cinq points d’avance sur la zone de relégation. Un bilan famélique qui avait provoqué l’ire des supporters et l’agression de certains joueurs, il y a quelques semaines. Si l’entraineur, Franck Haise, a préféré rester après des menaces de démission, les propriétaires du Gym ont acté vendredi, le départ du président Fabrice Bouquet et le retour de Jean-Pierre Rivère aux commandes. Un changement d’air que Nice espère également observer sur le terrain, à commencer par le choc contre l’AS Saint-Etienne, ce dimanche.

Saint-Etienne marque le pas avant Nice

Pendant ce temps, Saint-Etienne évolue dans un tout autre contexte. Relégués à l’issue de la saison passée après avoir terminé à la 17e place de Ligue 1, les Verts disputent cette année la Ligue 2 avec l’ambition clairement affichée de remonter immédiatement. Considéré comme l’un des grands favoris à l’accession, le club du Forez avance toutefois de manière irrégulière depuis plusieurs semaines.

Après une victoire convaincante face à Nancy, les Stéphanois ont laissé filer de précieux points, surpris à Dunkerque puis accrochés par Bastia, lanterne rouge du championnat. Malgré ces faux pas, la formation dirigée par Patrick Horneland conserve une dynamique globalement positive et occupe la deuxième place du classement, à cinq longueurs du leader troyen. En Coupe de France, l’ASSE a également assuré l’essentiel, franchissant sans difficulté ses deux premiers tours face à Quetigny puis à l’US Écotay-Moingt, confirmant sa volonté de rester compétitive sur tous les tableaux.

Sur quelle chaine suivre le match Nice - ASSE

La rencontre entre Nice et Saint-Etienne sera à suivre ce dimanche 21 décembre 2025 à partir de 14h45 sur BeIN Sports 3 et France TV. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming),

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel.

Horaire et lieu du match Nice - Saint-Etienne

La rencontre entre Nice et l'ASSE se tiendra ce dimanche à partir de 14h45, heure française, au Stade Allianz Riviera de Nice.

Infos des équipes et effectifs

Nice vs Saint-Etienne Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur F. Haise Équipe probable Remplaçants Entraineur E. Horneland

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de Nice

Déjà fragilisé par une dynamique sportive alarmante, l’OGC Nice doit en outre composer avec une hécatombe d’absences. Le secteur défensif est particulièrement touché puisque Ndayishimiye, Bombito, Abdelmonem et le capitaine Dante sont tous indisponibles, laissant le staff niçois face à un véritable casse-tête. La situation est tout aussi délicate sur le plan offensif : Terem Moffi et Jérémie Boga sont actuellement à l’arrêt après avoir été agressés par une partie des supporters.

À ces forfaits s’ajoutent les départs liés à la Coupe d’Afrique des Nations. Antoine Mendy et le gardien Andy Diouf ont rejoint la sélection sénégalaise, tandis qu’Ali Abdi (Tunisie) et Hicham Boudaoui (Algérie) ont également été appelés, privant le Gym de quatre titulaires supplémentaires. Le milieu Louchet, habituellement utilisé comme joker, doit purger deux nouveaux matches de suspension, alors que la présence de Vanhoutte demeure incertaine, comme l’a indiqué Franck Haise à la veille de la rencontre. Dans ce contexte, l’entraîneur niçois devra une nouvelle fois recomposer son onze. Parmi les rares satisfactions de la première moitié de saison, Sofiane Diop, auteur de six buts en championnat et non retenu avec le Maroc, devrait être aligné d’entrée, tout comme Mohamed-Ali Cho, crédité de deux réalisations en Ligue 1.

Infos sur l'équipe de l'ASSE

En face, l’AS Saint-Étienne n’est pas épargnée par les absences, même si la situation apparaît moins critique. Le groupe forézien sera privé de plusieurs éléments, à commencer par Traoré, Annan, Moueffek et Lamba, tous forfaits. Ferreira et le jeune N’Guessan manqueront également à l’appel. Pierre Ekwah est toujours officiellement indisponible, tandis que Dylan Batubinsika, finalement resté en club malgré la CAN, a été mis à l’écart. Côté offensif, Irvin Cardona, Tardieu et surtout Davitashvili, auteur d’un doublé remarqué face à Bastia, devraient figurer dans le onze de départ. L’attaque stéphanoise pourrait aussi s’appuyer sur Boakye, dont les performances récentes ont relégué Stassin, pourtant auteur de quatre buts, sur le banc.

